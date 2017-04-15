立委看藍眼淚 將搭加班機、啖海鮮、高粱當伴手

2017-04-15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內流傳一張報名通知單，指民進黨立委鄭寶清、陳歐珀及國民黨立委陳雪生，邀朝野立委赴馬祖考察「藍眼淚」，已協調立榮航空開加班機，除現撈海產嘗鮮，還贈「陳年高粱酒」以「提高問政戰力」；鄭寶清、陳歐珀昨強調此非其所擬，也沒特權；陳雪生坦承是他草擬的建議，是為考察協助建設「南北竿跨海大橋」。

署名「交通委員會召委陳歐珀、鄭寶清、陳雪生敬邀」的報名表中指出，預定五月廿四日前往馬祖考察，除考察行程，也安排藍眼淚、媽祖巨神像、芹壁聚落保存及現撈海產嘗鮮等行程，甚至有「贈精醇之陳高帶回立法院」，以「提高問政戰力」；另因適逢旅遊旺季，機位及旅館住宿一位難求，「已協調立榮航空加班機專案處理」。

陳雪生︰為協助建設南北竿大橋

陳雪生辦公室受訪時坦言，通知單「是我們擬的」，行程、機位還在研議階段尚未提出，陳雪生表示，找朝野立委及交通部官員考察，盼協助建設跨海大橋，藍眼淚為馬祖觀光亮點，白天考察後晚上順便看，海鮮大餐則因馬祖沒牛、羊，豬肉是從台灣進口，馬祖人平時以吃魚為主，而為盡地主之誼，才準備陳年高粱酒當伴手禮。

鄭寶清、陳歐珀舉行記者會，鄭寶清指馬祖一天才殺一條豬，不吃海鮮要吃什麼，且考察以交通為主、觀光建設為輔，到馬祖包專機很正常，只要人多就會開，沒特權，藍眼淚晚上去海邊一看就有，「也沒什麼好看」。