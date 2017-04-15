| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
 首頁 > 政治

立委看藍眼淚 將搭加班機、啖海鮮、高粱當伴手

2017-04-15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內流傳一張報名通知單，指民進黨立委鄭寶清、陳歐珀及國民黨立委陳雪生，邀朝野立委赴馬祖考察「藍眼淚」，已協調立榮航空開加班機，除現撈海產嘗鮮，還贈「陳年高粱酒」以「提高問政戰力」；鄭寶清、陳歐珀昨強調此非其所擬，也沒特權；陳雪生坦承是他草擬的建議，是為考察協助建設「南北竿跨海大橋」。

署名「交通委員會召委陳歐珀、鄭寶清、陳雪生敬邀」的報名表中指出，預定五月廿四日前往馬祖考察，除考察行程，也安排藍眼淚、媽祖巨神像、芹壁聚落保存及現撈海產嘗鮮等行程，甚至有「贈精醇之陳高帶回立法院」，以「提高問政戰力」；另因適逢旅遊旺季，機位及旅館住宿一位難求，「已協調立榮航空加班機專案處理」。

陳雪生︰為協助建設南北竿大橋

陳雪生辦公室受訪時坦言，通知單「是我們擬的」，行程、機位還在研議階段尚未提出，陳雪生表示，找朝野立委及交通部官員考察，盼協助建設跨海大橋，藍眼淚為馬祖觀光亮點，白天考察後晚上順便看，海鮮大餐則因馬祖沒牛、羊，豬肉是從台灣進口，馬祖人平時以吃魚為主，而為盡地主之誼，才準備陳年高粱酒當伴手禮。

鄭寶清、陳歐珀舉行記者會，鄭寶清指馬祖一天才殺一條豬，不吃海鮮要吃什麼，且考察以交通為主、觀光建設為輔，到馬祖包專機很正常，只要人多就會開，沒特權，藍眼淚晚上去海邊一看就有，「也沒什麼好看」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 立委考察 藍眼淚 陳雪生
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：立委看藍眼淚 將搭加班機、啖海鮮、高粱當伴手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.