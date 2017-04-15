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福山肯定太陽花 國家認同運動

2017-04-15

〔記者呂伊萱／台北報導〕前行政院長江宜樺成立的長風基金會，邀請知名政治學者、史丹佛大學資深研究員法蘭西斯．福山來台，探討民粹主義興起對民主政治與國際自由經濟秩序的挑戰。福山昨發表演講，在回答問題時表示，台灣太陽花運動是國家認同運動，並非激進的國族主義；該運動也沒有意圖破壞民主，而是希望改變政府，負面影響不大。

江宜樺閣揆任內 曾告太陽花

主持這場講座的江宜樺是三年前太陽花運動時的行政院長，他曾對一度占領行政院的一二六名民眾提起告訴，而三二三占領政院事件中，江下令警方限時清場，期間傳出數起警方攻擊民眾等流血衝突。福山對太陽花運動的看法，和江宜樺當年的作為形成強烈對比。

江宜樺昨在活動開場時提到，就像歐美一樣，台灣過去幾年民粹主義政治風氣越來越普遍，他為此感到憂慮。

江憂心民粹更盛 福山看法不同

然而，福山完全不認同這樣的論述，他認為，台灣民粹主義屬於左派民粹運動，而左派運動是自由主義重要的一環，希望維持開放社會、不會攻擊媒體、也不想建立獨裁政治架構；且太陽花運動主要是一種國家認同運動，並不是歐洲出現的過激國族主義，「我不會將它們併為一談」。

福山更說，他不認為太陽花運動意圖破壞台灣民主制度，「他們只是想要改變政府」；福山也指出，大部分民粹運動是由個人帶領，譬如川普，但他看太陽花並沒有這樣的領導特性。福山也不認為太陽花運動有太大負面影響，因為台灣有著「素質不錯的民主政體」，藉由定期選舉，使政府改朝換代。

福山以「自由主義國際秩序的崩解」為題，發表演說。福山指出，自由主義國際秩序已經動搖，以美國而言，民粹主義政客利用民主的合法性，破壞民主或新聞自由；此現象不僅在美國，也出現在英國脫歐、俄羅斯、匈牙利與土耳其等國家，是令人憂心的全球趨向。

福山觀察到，亞洲統治階級會利用民粹主義作為鞏固統治正當性的手段，例如中國領導人習近平，抓住群眾不滿腐敗高官的心理大推肅貪，以及日本、韓國、中國教導年輕人捍衛民族主義，「這些和川普或歐美國家右派崛起完全不同」。

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  • 福山提及台灣太陽花運動是國家認同運動，並非激進的國族主義。（資料照）

    福山提及台灣太陽花運動是國家認同運動，並非激進的國族主義。（資料照）

  • 長風基金會昨邀請史丹佛大學資深研究員法蘭西斯·福山以「自由主義國際秩序的崩解」為題演講（中央社）

    長風基金會昨邀請史丹佛大學資深研究員法蘭西斯·福山以「自由主義國際秩序的崩解」為題演講（中央社）

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