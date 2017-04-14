宣傳反毒 國防部副部長秀倒立

2017-04-14

國防部清泉崗基地日前爆發毒品丟包案，重挫國軍形象，為加強反毒宣導，國軍近期和由大學生組成的專業特技團體「撼動H.D.A」合作，巡迴各營區宣導反毒。國防部副部長鄭德美上將前天赴後備指揮部忠愛營區主持宣導時，還在「撼動H.D.A」團員協助下，當場秀倒立特技。鄭德美表示，「反毒戰爭已經開始了！」盼官兵心手相連，建構綿密反毒網，杜絕毒品危害。（圖：取自撼動H.D.A臉書，文：記者涂鉅旻）