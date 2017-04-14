男「直播」翻牆闖國防部 憲兵逮捕後送警
2017-04-14
〔記者涂鉅旻、王冠仁、劉慶侯／台北報導〕為我國防衛中樞的國防部大直博愛營區，昨竟遭民眾翻牆擅闖！一名吳姓男子昨日下午三點一分左右，自國防部博愛營區四號門側邊翻牆入營，甚至還用臉書直播翻牆過程，進入營區後還說「我今天要去暗殺國防部長」。國防部監控中心發現後，駐營憲兵在下午三點十分逮捕吳男，並通報北市警中山分局大直派出所帶回偵辦。
警：該男有精神疾病就診紀錄
三十一歲的吳男自稱安徽人，但警方清查發現吳男是我國籍人士，家住國防部附近，有精神疾病就診紀錄。警方隨後聯繫他的家人，將他強制送醫。
警方調查，吳男昨在國防部大門被衛兵制止拍攝後，轉往國防部後方圍牆，並翻越進入。吳在營區內邊逛邊直播，還對遇到的人說「長官你好，可以喝一杯水嗎？」謊稱是新進人員，對方跟他說可到福利社購買。吳「逛」了約十分鐘，才遭制止逮捕。
針對此事件，國防部表示，將持續加強營區內安全巡管作為。至於後續有無法律行動與懲處？國防部發言人陳中吉僅表示，該人屬現行犯，已交由警方處理，會持續精進相關安全作為。
國軍官員透露，依現行衛哨規定，衛哨發現外人闖入營區時，除即時通報，並研判擅闖營區者是否攜帶武器，如無攜械，衛哨會以「綜合格鬥」將闖入者制伏。如闖入者攜械，衛哨將通知待命班出動協助，並遵照「用槍時機」防衛。
至於吳男闖入後，憲兵為何花了九分鐘才逮捕他？官員說，吳男闖入時，在營區遊蕩奔跑，駐守營區的憲兵立即掌握訊息，並尋找其行蹤，逮捕吳男時，查明他未攜帶其他器械後，交由警方處理。
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