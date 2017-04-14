軍宅轉租一年套利百萬 立委促查

2017-04-14

王定宇查案竟接到「關切電話」 質疑軍方內神通外鬼

〔記者曾韋禎、涂鉅旻／台北報導〕軍宅又惹爭議？民進黨立委王定宇昨召開記者會指出，國防部原欲出租剩餘軍宅給民眾，卻有租賃業者從中轉租，賺取每戶每月萬餘元的價差，業者甚至還能掌握誰在追查，根本就是內神通外鬼，要求政戰局清查在大台北地區的四十一戶有無類似狀況。

軍方：確有1戶轉租 已收回、計罰

國防部表示，經政戰局清查後，發現有轉租情形者為干城一村其中一戶，將依租賃契約書規定，終止租約收回租賃物並計罰，未來仍依相關規定，定期訪查出租住宅使用狀況，以防杜類案。

對於國防部的說明，王定宇認為太誇張，他給一份契約，國防部就承認一戶；國防部用這種態度來處理國家財產，實在讓人不放心，他會繼續追查下去。

前國民黨副總統候選人王如玄曾因長期投資、買賣軍宅，在總統大選期間喧騰一時。王定宇昨召開記者會指出，當初眷村改建還有尚未出售的剩餘戶，政戰局提出活化辦法，以低於一般市價出租給有需要的民眾，並明訂不得轉租，結果他在三月底接獲陳情，發現台北市干城一村有租賃業者提供的租賃範本，每戶月租三．五萬元；但軍方標租的價格分為一．九萬、二萬、二．三萬、二．四萬元不等；光他自己所掌握的，干城一村就有六戶遭業者轉租，每年賺取一○八萬元的價差。

他指出，目前軍方在台北市的健安新城、平安新村、干城一村及新北市的健華新城，共出租四十一戶，政戰局應該全面掌握，到底有多少被轉租，不能讓人民多付、國家少收，卻都給掮客賺走了。

王定宇進一步質疑，他在四月十一日向政戰局眷服處詢問清查狀況，並提供業者租約，結果業者當天下午隨即委託其他民代致電其服務處，就連國會辦公室也在當天傍晚接到業者電話，這當然是內神通外鬼，國防部應予清查。