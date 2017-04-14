| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

黨員名冊外洩 國民黨提告

2017-04-14

〔記者施曉光／台北報導〕為釐清黨員名冊外洩爭議，國民黨昨日委託律師向台北地檢署提出告訴，並將黨內初步調查相關資料及疑似洩露黨員個資的中央黨部黨工與「外面的人士」等涉案名單移送檢方偵辦。

提供檢方黨內外可疑名單

國民黨考紀會主委劉漢廷昨召開記者會說明緣由，但面對媒體一再追問，劉漢廷以偵查不公開為由，拒絕透露涉案人士名單。劉漢廷指出，本案除涉及「個人資料保護法」第四十一條，並觸犯「刑法」第三百五十九條「無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄」。

至於此舉是否會對黨主席選舉造成影響？劉漢廷說，相關資料都已交付檢方，偵辦節奏也掌握在檢方手中。他強調，由於黨員個資外洩問題，黨內許多人已主張影響選舉的公平，事實上選舉已經受到影響，不是黨中央提告後才影響選舉。

他並說，如果此事只在黨內處理，不移送檢方，並直接宣布那些特定人或特定陣營涉入，反而會被懷疑是在刻意操作，因此「我們不敢也不能提出任何指涉的方向」。

拿郝龍斌、詹啟賢為提告背書

劉漢廷指出，黨員個資外洩風波發生後，黨主席參選人詹啟賢質疑此事已經侵犯黨員個資，破壞選舉公平性；參選人郝龍斌也表示這是非法持有個資的問題，相當嚴重。為了給各界、黨魁參選人交代並且自清，才決定將此事在調查告一段落並掌握事證後，移交檢方調查。

郝龍斌陣營上月爆料，一月才申請入黨的新進黨員，竟然收到另一位黨主席參選人吳敦義寄來的連署文宣，據此質疑黨員名冊外洩，並要求黨中央究辦。

對於黨中央提告，詹啟賢受訪表示很好而且是必要的，應該把背後隱藏的人與目的，真正查個水落石出；他還說，這場黨主席選舉，不能弄一弄就算了，否則與農會理事長選舉有何差別？

廣告
  • 為釐清黨員名冊外洩爭議，國民黨昨日委託律師向台北地檢署提出告訴，國民黨考紀會主委劉漢廷並召開記者會說明緣由。（資料照）

    為釐清黨員名冊外洩爭議，國民黨昨日委託律師向台北地檢署提出告訴，國民黨考紀會主委劉漢廷並召開記者會說明緣由。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 詹啟賢 郝龍斌 黨員名冊外洩
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：黨員名冊外洩 國民黨提告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.