前瞻公聽會第三場》陳良基：台灣還有類比、假數位

2017-04-14

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟委員會昨召開第三場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，針對數位建設計畫討論。與會的台大電機系教授蔡志宏指出，面對數位科技革命的經濟典範轉移浪潮，台灣沒有不積極參與的空間，應加速數位建設。佛光大學資訊應用學系系主任詹丕宗說，計畫相關內容政府本來就在做，冠上前瞻計畫的大帽子，有新瓶裝舊酒的疑慮。

前瞻數位計畫 被質疑新瓶裝舊酒

蔡志宏指出，近十年來因行動固網及寬頻普及，全球各國正發生經濟典範及商業模式轉移，數位能力已經成為競爭的指標，未來我國經濟成長的決戰點，取決於我國擁抱數位革命的態度和速度。

蔡志宏表示，去年全球前十大市值企業中，數位科技佔了一半，台灣有機會掌握多種資通訊硬體製造體系，許多資通訊產品也在全球市佔第一，但可惜未能夠引領全球數位科技的風潮，我國的數位環境也仍有進步空間。

蔡志宏說，要完成國家的數位基盤、孕育數位國土和創新應用，關鍵並非資通訊硬體建設的數量，而是應加速投入虛實整合的數位建設，包括寬頻建設普及化、資通安全強化、研發設備及環境整備、數位內容創新及數位人才等。

詹丕宗則認為，數位建設計畫如同過去政府推動的e-Taiwan、M-Taiwan及4G加速計畫等計畫的延伸，冠上前瞻計畫的大帽子，恐被質疑新瓶裝舊酒，放在特別預算也造成風險。

詹丕宗說，政府對數位建設等相關計畫推動，應有更完整論述及藍圖，產業界才能進行布局，許多計畫的推動更非投入經費就能完成，例如Open data、應用服務等，關鍵的問題在於商業模式及法規環境。

對比日、韓 我數位基建落後太多

科技部長陳良基表示，數位建設對台灣非常重要，社會從類比轉到數位，工具都已數位化，但台灣社會仍有許多地方處於類比階段，有些則是假數位，網路寬頻根本不足，使用上非常不便。

陳良基說，對比日本、韓國，我國在數位建設方面的基礎建設落後太多，數位建設的提升，架構在需要超高頻網路的時代，讓每個角落的人民都享有高頻生活所需要的服務，這對台灣邁向未來世代非常重要。

二度與會的新北市副市長葉惠青則批評，新北市有三項已在施工的項目被列入前瞻基礎建設計畫中的軌道建設，「但已經在施工或即將完工的項目，應該不是所謂的前瞻。」至於新北市長朱立倫未來是否會親自來參與公聽會？葉惠青則說，目前整個團隊在協助市政府來表達新北市民的聲音，不是個人的運作。