李明哲事件 外交部：美方非常關注
美國會議員主動提出願為李凈瑜安排聽證會
〔記者彭琬馨、施曉光／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國逮捕，立委要求外交部應向美國國會「台灣連線」議員尋求協助。外交部北美司長薛美瑜昨證實，外交部曾就此案與美國在台協會（ＡＩＴ）交換意見，美方對李明哲事件有相當了解，「非常關注案件發展」。不過美國在台協會文化新聞組組長周書龍回應時僅低調說，美方對此事知情，但依例不發表評論。
陸委會籲中方 透過正式管道溝通
對於中國將兩岸溝通聯繫機制停擺責任歸咎台灣政府，陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會上，呼籲對岸不要再做無意義的口舌之爭，儘快公布案情及李明哲下落，並回應我方政府及家屬訴求，政府一定會秉持積極理性態度，綜合各種考量因素，採取救援最佳、最正面且有助益的思考，包括從國際面向，與國內外非政府組織一起努力，共同營救。
邱垂正呼籲對岸，凡是涉及人民權益以及人身安全事件，都應以優先態度處理，不該以政治理由干擾、阻撓，並應透過正式管道處理溝通，李明哲家屬已表達不願意透過非正式管道處理本案，此一態度與我政府一致，如果中國大陸仍不儘快回應我方訴求，傷害台灣人民情感，不利兩岸關係。
薛美瑜昨在例行記者會被媒體問及此事時坦言，此案件發展有一段時間，外交部曾就此事與ＡＩＴ交換意見，美方對此案有相當了解，也非常關注未來發展。
人權團體求助國際組織 營救李明哲
由於家屬極力主張盼透過政府管道與中國接洽，而非私下與中間人接觸傳話，許多關心人權的民間團體皆透過各種管道開始接觸各種國際組織。據了解，國內ＮＧＯ救援團體正著手計畫拜會外國駐台代表處，初步接觸結果，有代表處對李明哲案表達關切之意，人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧表示，只要有可能，「任何管道都會嘗試」。
台灣關懷中國人權聯盟也曾與美國國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）接洽，理事長楊憲宏透露，擔任主席的參議員魯比歐、共同主席眾議員史密斯對此事非常關心，主動提出要幫李凈瑜安排至美國國會舉辦聽證會，只要李凈瑜同意，他們「很願意做這個事」。楊憲宏說，ＣＥＣＣ過去曾處理過許多中共侵害人權的紀錄，對於如何與受害家屬互動非常熟悉，要即席同步翻譯也不是問題，民間救援團體盡量提供給家屬資訊，接下來就看家屬意願與後續規劃。
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