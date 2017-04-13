不甩洪反對 黨團決提年改版本

2017-04-13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對年金改革議題，國民黨主席洪秀柱九日出席挺柱活動時曾表示，國民黨不該提年改版本，因為完全執政、完全負責，執政黨要拿出版本給大家檢驗；不過，國民黨立院黨團副書記長林為洲昨表示，本週五黨團大會後，將確定黨團的年改版本。黨團此舉也引發不甩洪秀柱主張的爭議。

對於黨團的作法是否與洪秀柱「不同調」？林為洲表示，洪當時所講的應該是指退休軍人年改版本還沒提出來，並非指所有版本，而黨團也尚未提出此部份，會先等行政院提出其軍人版本，並非外界所言黨團與黨中央不同調。

林為洲、王育敏及黃昭順等國民黨立委在立院會見數名中華民國各級公教退休人員總會之代表，討論年改方案；據轉述，退休公教代表對現有年改方案仍憤恨不平，主張法律不應溯及既往。

林為洲指出，民進黨版未與退休公教協調，因此國民黨團年改版本，要聽被改革者的聲音，就是要尋求被改革者共識的版本，已盡力促成改革的共識。

至於黨團年改版本何時出爐？林為洲表示，他將先以個人名義提出方案，再由黨團連署，並向黨團大會報告，讓黨團有最後的協調空間，黨團大會週五開完後，預計就會有確定的黨團版本年金改革方案出爐。