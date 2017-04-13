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倒洪 挺吳中常委譙「佔著茅坑…」

2017-04-13

〔記者施曉光／台北報導〕競選連任的國民黨主席洪秀柱請假參選中，沒有主持昨日中常會，挺吳敦義派中常委林榮德有備而來，在會中宣讀預擬的文稿，痛批洪秀柱擔任主席以來表現荒腔走板，「佔著茅坑不幹什麼」，如果這次黨魁選舉洪又「不幸」連任，國民黨就可以準備關門，因為無論黨部或立法院黨團都不能運作，因此黨內有人建議洪秀柱應另外組黨，或朝影劇界發展。

洪營︰請假非請辭 堅守立場

洪秀柱競選辦公室發言人馮怡超回應，請假不是請辭，洪秀柱仍是黨主席，洪與副主席林政則職權分工非常清楚，沒有中常委所質疑的問題；馮怡超強調，洪秀柱重視制度，在黨中央的誠信原則議題上，也堅守自己立場，不能同意在選舉兩個月前就改變規定的決議，而洪與大部分黨籍立委溝通都沒有問題。

由於洪秀柱堅持不依上週中常會決議，針對法院日前對黨代表選舉資格所做假處分提出抗告，讓挺吳派中常委十分不滿，中常委姚江臨在昨日會議一開始確認會議紀錄時就預告，另一位中常委李德維將在下週中常會提出對洪秀柱的譴責案，要在黨史留下紀錄。林榮德當場要求暫代主席職務的林政則「不要再客氣」，應該有所作為，「不能跛腳」；挺吳派中常委江碩平則質疑洪秀柱已經請假，為何還能決定是否抗告？林政則回應，他應屬「短期代理」，他只是代理主持日常事務、開會，職權一切按黨章規定。

林榮德說，很可惜洪秀柱沒有出席中常會，因為他有一些「好話」要跟洪秀柱分享；他說，最近洪秀柱的表現荒腔走板，雖然剛上任時說了一堆口號，還說要學前立法院長王金平海納百川，卻沒有記取國民黨過去不團結導致挫敗的教訓，老搞一些「個人秀」，尤其是不尊重黨的體制與中常會，貿然宣布散會，又蓄意休假迴避問題，更長期不尊重立法黨團。

他認為，今天黨中央無法領導國民黨團，鬧了一堆笑話，卅五席的黨團不如一個親民黨團。

林榮德痛批洪秀柱不參加立院黨團舉辦的黨主席參選人座談會，「帶頭破壞」，「不盡職做該做的事」，「佔著茅坑卻不幹什麼」，如果不幸讓洪連任，國民黨就要關門了。

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  • 國民黨中常委姚江臨（中）昨代中常委李德維發言表示，他將在下週提案譴責洪秀柱，姚並將發言資料交給副主席林政則（右）。（記者廖振輝攝）

    國民黨中常委姚江臨（中）昨代中常委李德維發言表示，他將在下週提案譴責洪秀柱，姚並將發言資料交給副主席林政則（右）。（記者廖振輝攝）

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