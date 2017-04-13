軍人年改版本 高層要軍方「勿再提本會期不處理」
2017-04-13
〔記者李欣芳／台北報導〕國防部一再建議立法院本會期不要處理軍人的年金改革版本，但據透露，為避免外界質疑國防部的立場與府院不同調，引發公教勞年改版本修法等變數，決策高層已要求國防部別再提本會期不處理軍人年改草案一事，以免招致外界有所誤解。
府院設定本會期結束前要完成包括軍人在內的所有年改修法，即使加開臨時會也要通過；目前只餘涉及軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，尚待國防部呈報政院拍板定案後送立院審議。
據悉，國防部正在重新調整其擬向行政院提出的年改版本，包括估算軍人退撫制度對國家財政的影響，國防部正修正軍人年改版本的財務精算報告。
官員表示，軍人支領一次退休金者人數眾多，與公教人員情況不同，退輔會主委李翔宙主張訂為四萬元，這都可以理解，但年改會希望軍公教樓地板的標準一致訂為三萬兩千一百六十元，等了解軍方希望提高樓地板的實際依據何在後，再做決策定奪。
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