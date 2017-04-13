郭瑤琪案 監院促提非常上訴
2017-04-13
〔記者林良昇／台北報導〕交通部前部長郭瑤琪因台北車站商場招商案被控收賄遭判刑，此案引發相關爭議，監察院昨通過調查報告，認為有證人證詞前後不一，與實際情況亦不符等相關疑慮，法院確定判決有違背法令之虞，籲請檢察總長研酌提起非常上訴。
監察院通過監委王美玉、仉桂美對於郭瑤琪案的調查報告，報告指出，郭案歷審判決對於對價關係認定標準不一致，及定判決事實與理由在邏輯論證上謬誤，對於「對價關係」的認定及證明採取極度寬鬆的見解，法院仍需論證行賄人對於被告的給付，並非出自其他友情等非利益關係，及雙方對該賄賂的認識及合意。
監委表示，相關疑問，最高法院曾發回指摘，但本案確定判決卻仍未能予以說明，且對被告如何認識屬賄賂及據以推論出「不確定犯意」等，於理由欄內無相應的證據及說明，更有論證上的謬誤，監委認為，本案確定判決有違背法令的違誤。
監委表示，本案從未查得兩萬美元物證，而法院認定茶葉罐內有兩萬美元，所憑的是行賄者的證詞，但行賄者於偵查初始是被列為被告，檢察官告知將適用證人保護法並具結，其證詞本質上存有較大虛偽危險性，所以除行賄者的證詞外，應有其他補強證據。
監委強調，在本案行賄者於調查局人員最初詢問時，對於行賄情節證述均與法院最終認定的事實不符，及至被告自行提出茶葉罐後，才在調查局人員持以提示下更改筆錄，其證詞客觀上已顯現有虛偽可能，而其他補強證據都無法適切證明茶葉罐內確有兩萬美元，依罪疑唯利被告及無罪推定原則，應予被告有利認定及無罪判決。
監委指出，本案中呈現出對價關係標準認定上的不一，該爭議也有原則上重要性，判決違誤處更不利被告，基於非常上訴有統一法令解釋、糾正判決違誤及保障無辜被告的目的，請法務部轉請檢察總長研酌提起非常上訴。
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