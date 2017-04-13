取締中國漁船 擬布建紅外線、無人機

2017-04-13

〔記者鄭鴻達、邱俊福／台北報導〕中國漁船頻侵入我國經濟海域越界捕魚，民進黨立委賴瑞隆昨指出，中國漁船總量達一○六萬艘，佔世界總量四分之一，應重罰嚇阻；海巡署署長李仲威表示，會檢討加重罰則，並積極布建紅外線熱顯像儀及無人機，若行政院核定計畫，最快年底完成採購。

立委︰中漁船總量106萬艘 應重罰嚇阻越界

海巡署說明，現階段海巡艦艇擁有的重要偵蒐裝備僅有雷達設備，岸際也是雷達，有效範圍約十二浬，但僅可看到光點，無法判斷船隻類型，因此才會積極規劃籌建「紅外線熱影像設備」、「旋翼型無人飛行載具」等高科技裝備，希望能即時辨識海上目標、輔助偵蒐，以遏阻中國漁船越界及走私等不法行為。

根據海巡署官網的統計報告，在取締非法越區捕魚部分，從一○一年至一○五年六月，我方查獲非法越區捕魚的船舶，以中國籍漁船佔最大宗，比率高達九十六．八％。

立法院內政委員會昨處理海巡署預算解凍案，賴瑞隆質詢指出，很多中國漁船越界捕魚，南海周邊國家都強烈重視此區塊，相較下我方扣留的很少，我方的作法、裁罰是否過於軟弱？

海巡署︰最快年底完成採購 研議加重罰則

李仲威答詢指出，對於越界捕撈的漁船，現行做法是只要拘留都有卅天以上，裁罰後才釋放，越界數量明顯減少，中國漁船數量驚人，且常趁天候不佳越界，因此海巡署採取超前部署，有越界未作業者驅離，越界有作業者則登船檢查後扣留，交由業管機關裁罰。

賴瑞隆質疑法律授權對越界漁船最高可裁罰新台幣一千萬元，但最近裁罰平均每艘才一百萬元，越界漁船在烏魚季時容易回本，裁罰過輕，有的國家甚至直接擊沉越界船隻，中國漁船看海巡署軟弱，就會不斷測試我方底線。

賴瑞隆追問海巡署現行護漁有何科技及設施；李仲威表示，現有雷達僅可看到光點，無法判斷船隻類型，正積極布建紅外線熱顯像儀作目標視測，並部署無人機取得影像回傳，目前已將計畫送行政院審查，若計畫通過、預算到位，最快今年底完成預先採購作業。

海巡署表示，為防範中國漁船越界捕魚，已針對北方三島、金門、馬祖及澎湖等重點海域，規劃超前部署勤務。