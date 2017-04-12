張景森譏朱力倫 「舊支票」付不完
2017-04-12
前瞻計畫只核准舊捷運經費 朱立倫不滿
〔記者李欣芳、賴筱桐／綜合報導〕新北市政府爭取行政院前瞻基礎建設計畫，政院只核定八百廿一億元三鶯線等舊捷運建設經費，引發新北市長朱立倫的批評，行政院政務委員張景森昨反擊說，大家要問為什麼新北市只能做核定的舊計畫？原因很簡單，「舊支票已經付不完了嘛，而開票人不就是朱立倫先生嗎？」
張景森並質疑朱立倫從不參加行政院的會議，他說，這幾個月行政院和國發會陸續邀請全國縣市首長前來討論前瞻建設計畫，唯一受邀而不出席的首長，就只有朱立倫一人；「事實上朱市長從不參加行政院的會議，也從沒有踏進各部會的大門。真不知道他是靠什麼方式來推動建設計畫。念力嗎？」
新北市政府發言人張其強則說，希望張景森辦公室通知各縣市開會時間，因為新北市和台北市一樣，遲遲等不到開會通知，也不確定中央會不會找市府開會。且若張景森認為三環三線是浮濫、沒有實際需求，可公開建議行政院，停止推動三環三線。
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