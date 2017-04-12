國軍暑期戰鬥營 實彈射擊吸人氣
2017-04-12
每年都以秒殺速度報名爆滿的國軍暑期戰鬥營，今年將在七月三日至七月廿九日舉行，國防部文宣處長陳育琳少將昨表示，今年暑期戰鬥營班隊共計辦理十九個營隊，卅七梯次，總計招訓三四六○個名額，大部分營隊將安排實彈射擊課程，要將全民國防理念扎根。（圖：記者王藝菘，文：記者羅添斌）
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