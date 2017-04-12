退伍女官兵 首度加入週末戰士

2017-04-12

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今年實施俗稱週末戰士的「後備戰士志願短期入營服役」制度，首度有女性退伍官兵加入，兩位女性官兵昨表示，要以實際的行動，支持國防政策，持續為國家安全努力。

陸軍第十軍團機步二三四旅實施四月份「後備戰士志願短期入營服役」接訓，十軍團表示，此梯次的後備戰士都是具有中、高專長（技術）人員，除兵工、輪車、戰甲車、工兵等修護專長外，也有狙擊手、資訊、人事等專長人員的施訓；其中，更首度有兩位女性同仁加入行列，重返部隊接受專長訓練。

目前在醫院擔任行政職的李紹屏，在後備戰士行列擔任的是「資訊士」。她表示，後備戰士以「每月入營兩日，年度配合演訓連續入營七日」的方式，並不影響她的工作規劃，且能盡一份保家衛國的心力。

另一位擔任「人事士」的女性官兵陳伶宜指出，她十分感念國家的栽培，因此，以實際的行動，支持國防政策；此外，這次後備戰士中，還有一位是具有狙擊手專長、目前從事自耕農工作的吳文吉，他說，此次能再回到部隊參與後備戰士的訓練，他會努力複習狙擊技巧、精進作戰戰技。