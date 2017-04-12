陸戰隊66旅步兵營 進駐政戰學校
2017-04-12
〔記者羅添斌／台北報導〕國防部昨日指出，陸戰隊六六旅步兵營已正式進駐位在台北市北投的政戰學校校區，成為除憲兵部隊之外，第一個進駐台北市區的作戰部隊。
位在台北市北投的政戰學校校區廣闊，部分立委及北市府曾要求軍方釋出部分校地使用，但軍方認為校區有軍事戰備上的任務，並未認同北市府的想法。
憲兵部隊後 第一個進駐台北市區的作戰部隊
國防部長馮世寬昨視導國防大學復興崗校區，瞭解海軍陸戰隊六六旅步兵營進駐後運作實況，他期勉各單位秉持聯合作戰精神，相互協調合作，徹底發揮教育、戰訓工作的效益，為國軍戰力奠定良好基礎。
國防部指出，馮世寬由聯參主管陪同，前往北投復興崗校區，聽取任務簡報，詳細瞭解陸戰隊六六旅步兵營有關戰備訓練、後勤整備、衛哨勤務、生活照顧等方面執行情形，並頒發加菜金，犒慰官兵辛勞。
行程中，馮世寬親自進入戰情室、軍械室等場所，要求輪值人員進行通聯測試，驗證執勤實況，提醒單位官兵「『外防突襲，內防突變』不是一句口號！」應時時保持警覺，同時配合指管系統掌握，並與同駐營區單位密切協調、支援及合作，確保營區安全和戰力發揚。
由於今年的「軍事院校畢業生愛國教育」將回到復興崗校區舉行，馮也視察校區內相關設施的整建工程進度，指示業管單位確實管制工程如期、如質完工，改善教學環境，強化教育成效。
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