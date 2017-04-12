檢察體系5病灶 民間司改會盼終結

2017-04-12

民間司法改革基金會董事長林永頌（右）、司改會專職律師黃盈嘉（左）昨召開記者會，指出當前檢察體系有「升官圖與勞逸不均、欠缺外部監督力量、權責不符、指令不透明、政治力干涉」等五大問題，期盼透過制定檢察署組織法與檢察官法，落實檢察權的獨立。（圖：記者廖振輝 ，文：記者溫于德）