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檢察體系5病灶 民間司改會盼終結

2017-04-12

民間司法改革基金會董事長林永頌（右）、司改會專職律師黃盈嘉（左）昨召開記者會，指出當前檢察體系有「升官圖與勞逸不均、欠缺外部監督力量、權責不符、指令不透明、政治力干涉」等五大問題，期盼透過制定檢察署組織法與檢察官法，落實檢察權的獨立。（圖：記者廖振輝 ，文：記者溫于德）

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  • （圖：記者廖振輝 ，文：記者溫于德）

    （圖：記者廖振輝 ，文：記者溫于德）

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