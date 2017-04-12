檢察官強制處分權存廢 法界有歧見

2017-04-12

〔記者黃欣柏／台北報導〕隨著檢察官定位被列入司改議題，院檢雙方對強制處分權的歧見也浮上檯面，擔任第三組司改會議委員的高等法院法官林孟皇，主張檢察官的強制處分權應挪交法院處理，但也有法界人士認為，各項處分應分開探討，例如拘提可納入討論，但限制出境處分有急迫性，仍應以事後審查為宜，否則恐造成司法漏洞。

林孟皇︰德、日交由預審法官處理

林孟皇表示，德、日等國有「預審」制度，明訂對犯罪嫌疑人的強制手段交由預審法官處理，我國卻是讓檢察官扮演預審法官的角色，雖然羈押、搜索及監聽權已回歸法院，但檢方仍有拘提、具保、責付、限制住居等強制處分權，如要建立保障人權的法治社會，應讓檢察官脫去預審法官的外衣。

絲漢德︰限制出境難採事前審查

林孟皇說，三年前清華大學生魏揚被認定是帶頭攻佔行政院的「首謀」，遭檢方聲請羈押，最後獲法院裁定無保釋放，其他罪嫌較輕的學生反被檢察官諭令交保或限制住居，顯然不合理。

曾任台北地檢署檢察官的律師絲漢德則認為，限制出境、限制住居等處分有急迫性，較難採取事前審查，且依現制，民眾事後可向法院聲請撤銷檢察官的強制處分，並非沒有救濟管道，貿然修改恐變成漏洞；至於拘提，因涉及人身自由的限制，交由法官處理是可討論的方向。

也曾任北檢檢察官的律師胡原龍認為，問題不在於急迫性，而在於檢察官的定位為何，此事與偵查主體的確立環環相扣，不能寄望在短時間內找到藥方，相關單位還是應從長計議。