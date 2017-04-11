黨產會︰中影交易案 鑑價嚴重低估
2017-04-11
〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨二○○六年出售三中股權（中影、中廣、中視）時爆發「賤賣」疑雲，特偵組於二○一四年以「查無不法」簽結。但行政院黨產會委員直指中影出售的價值恐被極端低估，黨產會發言人施錦芳昨受訪時也表示，黨產會在中影交易案中看到荒誕不經的交易模式，特偵組簡單以查無不法簽結該案，似嫌率斷。
名下另有10處不動產被忽略
施錦芳表示，黨產會對中影案後續調查範圍，包含在特偵組卷中發現中影交易時相關資產被嚴重低估的部分。其中，國民黨出售中影前，中影股權價值評估僅以新世界戲院、中影文化城、八德路華夏大樓等三項資產的當期公告現值重估計價，再打八折的「調整數」去計算出中影公司的股權價值，算出每股六十．八元至六十七．二元間，忽略了當時中影名下還有其他約十處不動產。
特偵組以查無不法簽結太率斷
施錦芳指出，位在西門町六號出口的新世界戲院，在當期公告現值每坪僅一百五十萬元，中投以三十一億元的金額出售中影八十二．五六％股權，恐怕無法說服社會大眾。
施錦芳表示，中影交易案的過程中，出現鑑價土地低估、房屋折舊減損，不合理的增減資等情形，也漠視中影出售時還有二十億的資本公積，加上史無前例的付款方式簽約，黨產會在中影交易案中看到了荒誕不經的交易模式，「國有財產的損失，難道沒有人該為此負責？」
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