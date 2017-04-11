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法部︰司院法律提案權 應劃歸法部

2017-04-11

「審檢分隸 當時由國民黨中常會決議」黨國不分又一樁

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕黨國不分再添一樁！法務部首度揭密指出，六十八年「審檢分隸」時，竟是由國民黨中常會的一紙決議，決定司法院和法務部的行政業務配置與劃分，此舉已違反「法治國原理」，法務部已向全國司改國是會議第二組提出書面建議，當初黨國不分的司法行政劃分應改變，司法院的法律提案權應劃歸法務部掌理。

司院︰等審判機關化後 再思考是否保留

司法院對此採取開放態度，表示可等到完成司法院審判機關化，落實大法官釋字第五三○號解釋的金字塔型訴訟制度的釋憲意旨後，再思考司法院要不要保留法律提案權。

法務部指出，六十八年間國民黨中常會決議，確立十五項審檢分隸原則，其中包括司法行政監督和法律提案權等，再由行政院和司法院組成十七人專案小組，根據上述十五項原則執行審檢分隸作業，司法行政變成司法院和法務部雙頭馬車、相互牽制的不合理情形。

法務部主張，司法院擁有法律提案權，院長卻不用到立法院備詢，也不用提出施政報告，還無法像政院一樣，與立院進行法律案的覆議制度，因此不該擁有法律提案權，應回歸一元化，統統交由法務部掌理，才符合法治國家的權力分立原則。

法部︰可阻重大貪瀆、經濟犯潛逃國外

法務部建議司法院至少應先交出刑事訴訟法相關法案的提案權，改由法務部行使，可避免改革變動過於劇烈，也可解決目前重大貪瀆和經濟罪犯潛逃國外問題。

法務部指出，司法院擁有刑訴法等法律提案權，卻不願配合法務部修法，導致有罪確定被告竟能潛逃海外、脫免法律制裁，法務部還抱怨司法院早期要求檢警調自行監控被告，但這樣無法有效防逃，司法院近期則主張其他替代方案，仍未能積極提出修法草案。

法務部統計，近十幾年來幾乎每年都有貪瀆或經濟要犯在判決確定前後潛逃國外，這些大咖包括：前立委羅福助、已故的力霸集團王又曾、前高雄地檢署檢察官井天博、前台南縣議會議長吳健保等人，累積刑度超過二百年、累積涉案金額超過二千億元，已嚴重影響人民對司法的信賴。

法務部指出，解決上述問題後，司法院可逐步進行審判機關法制化作業，再將其餘的法律提案權移撥法務部。

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  • 法務部揭密黨國不分導致司法行政變成司法院和法務部雙頭馬車緣由。（記者項程鎮攝）

    法務部揭密黨國不分導致司法行政變成司法院和法務部雙頭馬車緣由。（記者項程鎮攝）

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