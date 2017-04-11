法部︰司院法律提案權 應劃歸法部
「審檢分隸 當時由國民黨中常會決議」黨國不分又一樁
〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕黨國不分再添一樁！法務部首度揭密指出，六十八年「審檢分隸」時，竟是由國民黨中常會的一紙決議，決定司法院和法務部的行政業務配置與劃分，此舉已違反「法治國原理」，法務部已向全國司改國是會議第二組提出書面建議，當初黨國不分的司法行政劃分應改變，司法院的法律提案權應劃歸法務部掌理。
司院︰等審判機關化後 再思考是否保留
司法院對此採取開放態度，表示可等到完成司法院審判機關化，落實大法官釋字第五三○號解釋的金字塔型訴訟制度的釋憲意旨後，再思考司法院要不要保留法律提案權。
法務部指出，六十八年間國民黨中常會決議，確立十五項審檢分隸原則，其中包括司法行政監督和法律提案權等，再由行政院和司法院組成十七人專案小組，根據上述十五項原則執行審檢分隸作業，司法行政變成司法院和法務部雙頭馬車、相互牽制的不合理情形。
法務部主張，司法院擁有法律提案權，院長卻不用到立法院備詢，也不用提出施政報告，還無法像政院一樣，與立院進行法律案的覆議制度，因此不該擁有法律提案權，應回歸一元化，統統交由法務部掌理，才符合法治國家的權力分立原則。
法部︰可阻重大貪瀆、經濟犯潛逃國外
法務部建議司法院至少應先交出刑事訴訟法相關法案的提案權，改由法務部行使，可避免改革變動過於劇烈，也可解決目前重大貪瀆和經濟罪犯潛逃國外問題。
法務部指出，司法院擁有刑訴法等法律提案權，卻不願配合法務部修法，導致有罪確定被告竟能潛逃海外、脫免法律制裁，法務部還抱怨司法院早期要求檢警調自行監控被告，但這樣無法有效防逃，司法院近期則主張其他替代方案，仍未能積極提出修法草案。
法務部統計，近十幾年來幾乎每年都有貪瀆或經濟要犯在判決確定前後潛逃國外，這些大咖包括：前立委羅福助、已故的力霸集團王又曾、前高雄地檢署檢察官井天博、前台南縣議會議長吳健保等人，累積刑度超過二百年、累積涉案金額超過二千億元，已嚴重影響人民對司法的信賴。
法務部指出，解決上述問題後，司法院可逐步進行審判機關法制化作業，再將其餘的法律提案權移撥法務部。
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標題：法部︰司院法律提案權 應劃歸法部
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