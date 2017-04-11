律師界︰法扶預算恐大增 排擠其他社福

2017-04-11

〔記者錢利忠／台北報導〕司改國是分組會議決議將來採律師強制辯護及強制代理制度，若各審級全面實施，未來民眾自己打官司的情況將絕跡。

不滿交通違規案 達人靠自己打贏

曾因不服交通違規案，自行翻閱法規和寫訴狀打贏官司的黃姓民眾認為，當初警方取締他紅燈右轉，他雖不服，但不可能為了數千元罰單花錢請律師，因此自己上網找法條、寫聲明異議書及上法庭陳述事發經過，最後法院認定警方屬推測性取締，判他勝訴確定，省下律師費。

李永然︰反對所有案件強制代理

律師李永然表示，不應該所有民、刑事案件都要律師強制代理，應先區分必要性，考慮民眾對訴訟費用的承擔能力，民眾不一定符合法扶申請標準，提高訴訟門檻無異於剝奪民眾訴訟權。

曾擔任檢察官並出版「刑事官司不求人」一書的律師林俊峰表示，若採律師強制代理，濫訴案件可能下降；但律師界對此喜憂參半，喜的是大家都要請律師，憂的是可能只想找免費的法扶。

林俊峰︰濫訴者恐鑽法扶申請漏洞

林俊峰指出，不是每個人都能負擔律師費，若採強制代理制度，無法申請法扶者恐須花大錢請律師，符合法扶申請者，則由全民買單律師費。

林俊峰認為，濫訴者很「聰明」，恐鑽法扶申請漏洞，申請條款應予修訂；此外，國家若花數萬元預算請法扶，卻僅替百元金額案件打官司，預算恐大增並排擠其他社福預算。

法律扶助基金會經費主要是由司法院捐助，對於需要專業性法律幫助而又無力負擔訴訟費用及律師報酬的民眾，由法扶基金會提供援助。