司改會議分組決議︰未來打官司 都要請律師

2017-04-11

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕以後打官司可能都要請律師了！全國司法改革國是會議第二組第四次會議昨天開會決議，未來民事和刑事訴訟將採取律師強制代理和強制辯護制度；至於終審法院裁併和法官額縮減等問題，留待下次討論。

律師公會︰二審再採用 較易推行

律師公會全國聯合會秘書長施秉慧表示，民事案件部分，律師全聯會曾建議二審採律師強制代理制度，可讓二審訴訟進行較為順利，且目前民眾在二審請律師的比例較高，推動阻力較小，但若一審採強制代理，全聯會雖採開放態度，但民眾在一審請律師代理的比例較少，司法院應考慮民眾是否有能力負擔律師費用，萬一民眾都轉向法扶基金會求助，這對國家預算負擔太大。

應考慮民眾能否負擔律師費

至於刑事案件的一、二審應否採強制辯護制度，施秉慧持保留態度，她認為應區分輕罪和重罪，重罪較有需要，若不區分、都要強制辯護未必適當；她解釋，有些輕罪案件的被告已向檢方認罪，案子進入法院後，未必要進行交互詰問，此時不一定要請律師辯護。

法扶會副執行長林聰賢律師表示，若強制辯護或代理制度上路，法扶律師的接案量變大，訴訟品質能否確保須再思考，另外，新制上路後也會使國家經濟負擔更重。

第二組召集人林子儀指出，第二組的決議和八十八年的全國司法改革會議結論相同，也和司法院想推動的金字塔型訴訟制度一致，司法院希望一審是堅實的事實審，二審是事後審或嚴格的續審制，三審則是嚴格的法律審，目前最高法院處理太多案件的事實認定部分，因此有必要改進，第二組成員要求司法院在下次開會前，先提出具體的改革配套措施和改革步驟，讓與會成員參考。

法界人士指出，目前最高法院已採取律師強制辯護和代理制度，因此司改會議第二組的決議，等於連一、二審都要推動強制律師辯護和代理制度，這樣是否會增加人民打官司的負擔，以及有無可能讓負責派出律師替民眾辯護的法扶會預算暴增等問題，值得後續討論。