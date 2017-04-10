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柯文哲批港「沒靈魂」 港人：我們不是沒思想的小島

2017-04-10

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲上月出訪說出「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」，引發爭議，但他昨天在一場演講活動上批評「香港不只小，連選舉、自由的靈魂都沒有」。在場香港智庫「民主思路」理事黃梓謙隨後反駁，「如果香港人沒靈魂，就不會堅持找出民主破口」。

諷星「鳥籠中的金絲雀」

柯文哲演講時分享出訪東協國家感想，他說，泰國已政變三年多了，還沒有選舉；新加坡更是「住在鳥籠的金絲雀」；大馬與印度則是有難解的宗教問題。台灣無宗教、民族問題，卻有嚴重的意識形態藩籬，但二○一四年選舉，台北一定程度地打破藍、綠；馬來西亞國會議員對此羨慕到流口水，紛紛問他，這是怎麼突破的？他也才體認到，台灣的民主、自由、多元開放，已變成亞洲新價值。

柯隨後說，現場很多攝影機，有些話他不能講，但還是要講：「香港不是只有小，連選舉都沒有，有什好羨慕；自由的靈魂都沒有，連選舉的自由都沒有。」

對此，去年曾參選香港立法會議員的黃梓謙於Ｑ＆Ａ時間回擊，香港現在確實沒有民主，但仍保有自由及靈魂，否則就不會堅持找出民主破口；「我們不是沒有靈魂、沒思想的小島」，「亞太地區沒有台灣或台北好」的論點是錯誤的，港、星、泰和台北各有所長，彼此要了解、學習。

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  • 台北市長柯文哲。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲。（記者簡榮豐攝）

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