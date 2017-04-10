星期專訪》前白宮國安會亞太資深主任韋德寧談川習會：川普捍衛美利益 有助兩岸穩定

2017-04-10

駐美特派員曹郁芬／專訪

美國總統川普和中國國家主席習近平日前在佛州進行了川習會，曾任小布希政府白宮國安會亞太資深主任的韋德寧（Dennis Wilder）表示，川習會是成功的，川普藉著攻擊敘利亞向習近平展示，美國仍是不可挑戰的全球霸權，中國只是一個區域強權。川普願意為美國利益採取行動的決心，對兩岸關係的穩定是有利的，因為台灣是美國的利益。

以下為訪談摘要：

問：你如何評估這次的川習會？

答：從美國的角度，這是一次非常正面的峰會。首先，川普有機會和習近平見面交往，並且意外地向習近平展示，美國是全球的超級強權，中國只是區域強權，藉著敘利亞事件，川普展示了他是一個有決斷力、有決心的新領導人，所以在美中的權力平衡中，川普提醒了中國，美國在這個權力結構的影響力。

川提醒習 中國僅區域強權

問：川普總統選擇在習近平訪問期間攻擊敘利亞，有特別的意義嗎？

答：從中方的角度來看，他們當然希望攻擊能延後二十四小時。川普想及時行動，以向世界展示他的決斷力，可能認為等待沒有必要。我不清楚時機上是否有特別算計，但川普應不會介意習近平見證他的決心，因為川普一直告訴習近平，如果美中不能在北韓問題上合作，美國會自行解決。現在，中方會更嚴肅看待川普。這是最好的機會，展示他是什麼樣的領袖。他了解使用美國軍事力量的正面意義，他希望在這方面凸顯與歐巴馬總統的差別。

問：川普對敘利亞的攻擊是否會有後坐力？

答：我不認為，這次攻擊很明確是對阿塞德總統使用化武的警告，川普沒有說這會持續，也沒有表示美國會進一步捲入敘利亞戰爭，一個明確的訊息是，阿塞德不可再以化武對付自己人民，而美國人民會支持川普。

問：你認為俄國會如何反應？對美俄關係的影響？

答：我認為俄國應該更氣阿塞德總統動用化武，這讓俄國很尷尬，因為俄國應保證所有敘國境內的化武已經被處理了。俄國非常了解川普為什麼要這麼做，應該是不滿阿塞德造成這樣的情勢。

我不認為美俄關係良好，因為俄國介入美國大選的程度，關係已經很糟，也不可能再壞到哪裡了。俄國在敘利亞的問題比美國更大，他們對川普願意妥協的幻想也會清醒過來。

台是美利益 川普展決斷力

問：應如何看待這次峰會對台灣議題的處理？

答：我認為台灣問題應該是被討論了，至少中方會提出他們的觀點，但台灣不被提起是好事。對台灣而言，重要的是川普展示了他願意以決斷方式捍衛美國利益，而台灣是美國利益的一部分，如果我是台灣領導人，會對這次峰會的結果感到高興。

二○○一年小布希總統被問到防衛台灣的問題時，他回答：「我會竭盡所能」，那對北京而言是個非常強的信號，有助於保衛台灣免受中國脅迫。川普雖然沒有這麼說，但他懂得使用軍事力量，如果中國企圖脅迫包括台灣在內的任何東亞國家，這對中國就是一個很強的信號。

美對台軍售 中國無法阻擋

問： 如果中國態度強硬，川普有可能在對台軍售上讓步嗎？

答：我懷疑習近平說的任何話可以影響美國對台軍售，如果涉及美國利益，他會勇往直前。中國領導人在峰會前可能以為自己佔上風，但他離開峰會時應了解，川普是一個強大的對手，一個真正的世界領袖。有人說，川普在一夜之間成為美國總統。他在最高法院法官的人事任命案上取得勝利，在敘利亞和美中峰會上展現領袖風範，我很高興見到這個發展。

問：這次峰會對兩岸關係的影響？

答：這對兩岸關係應是有利的，不僅因為美中能管理好雙邊關係對台有利，還有川普對於中國霸凌其鄰居時的反應，這會是中方從峰會學到的功課。川普政府知道他們的中國政策尚未到位，所以這次峰會沒有計劃發表任何聯合聲明或實質成果，因為川普政府知道自己還沒有準備好，中方準備得更充分，也知道中方想要什麼，但川普還沒準備好去談這些。所以最好的方式就是先讓習近平了解川普是個什麼樣的領導人，設立未來談判的機制。

問：北韓和貿易問題在這次峰會沒有質實進展，你意外嗎？

答：從美國公佈的會談內容看來，最重要的進展是新對話機制的建立，美方由財政部長努勤和商務部長羅斯領頭，他們提出了檢視美中貿易的百日計劃，你不可能期待川習兩人自己涉入經濟對話，但中方同意這個機制以及截止期限就是進展。這次峰會最實質的成果就在貿易議題。

我從來就不喜歡戰略暨經濟對話，因為它變得龐大和官僚化。美中還要建立聯合參謀部對話機制新平台，將有助於解決北韓問題。這些機制都是川習會的成果。川普和習近平兩人不應該坐下來直接談判，因為時間太匆促，美國還沒有準備好進入細節談判，但機制的建立很重要。

川普晚宴攻敘 讓習很難堪

問：這次川習會不再談新型大國關係是好現象嗎？

答：我認為拿一個特定名詞套在美中關係之上很危險，美中關係太複雜，不適用任何標籤，美國不能接受新型大國關係，因為這暗示亞洲只有兩個強權，美國對東亞的觀點和地圖跟中國不同，我很高興他們不再討論。

問：敘利亞事件對峰會有任何負面影響嗎？

答：不幸的是，這件事確實讓中國領導人難堪。習近平與川普共進晚餐時，美國正對敘利亞進行攻擊，中國並不支持介入其他國家事務的單邊行動，所以表面上似乎造成中方認可美國的行動。我相信，這不是一個受中方歡迎的訊息。讓外國領導人難堪從不是好事。

問：那你認為中方在這次峰會中最成功的地方是什麼？

答：中方最擅長的是建立私人關係，這次與川普家族也一樣，川習會最令人印象深刻的一幕，應是伊凡卡的小孩吟唐詩和唱茉莉花，建立私人情誼在國際關係很重要，特別是對中國而言。

在一個非常激烈艱難的美國總統大選後，中國政府可以透過家族關係和川普建立一個工作關係，令人印象深刻。目前看來，川普政府裡對中政策的鷹派勢力正在下降，庫希納和高盛幫等務實派的影響力在上升，這對中國應該也是正面訊息吧！巴農對內政仍有影響力，但國安顧問麥馬斯特和其他外交團隊已成形。