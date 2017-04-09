一週大事（4月2日至8日）
2017-04-09
國內：
●中央研究院五日證實，已與唐獎基金會達成協議，暫停參與第三屆評選工作，並退回潤泰集團的一千萬元研究經費，遷離辦公室。
●八里污水廠承包商涉嫌將未處理污水直接排海，五日經台北市衛生下水道工程處依契約罰處二十五萬元。新北市環保局六日再依水污染防治法罰處一千兩百萬。
●往返嘉義縣布袋港及澎湖縣馬公港的凱旋三號，七日發生船艙進水事件，海巡署艦艇及支援客船在二十分鐘內成功撤離全數三四六名乘客。
國外：
●吉爾吉斯裔俄羅斯公民賈里羅夫三日在俄國聖彼得堡地鐵引爆自殺炸彈，造成十四人死亡、五十一人受傷。
●北韓五日發射一枚中程飛彈，飛行約六十公里後落入日本海。南韓政府六日透露，國防科學研究所已成功試射八百公里射程的「玄武」系列彈道飛彈。
●美國總統川普六日下令向敘利亞「沙伊拉特」（Shayrat）空軍基地發射五十九枚戰斧巡弋飛彈，制裁敘國使用化武襲擊平民。為美軍六年來首度介入敘利亞內戰。
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