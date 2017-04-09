前瞻基建執行率 政院納獎懲標準

2017-04-09

〔記者李欣芳／台北報導〕為全力拚經濟，行政院提出「前瞻基礎建設計畫」，將編列總額逾八千八百億元的特別預算案，為強化各項基礎建設的執行率，行政院決定將計畫執行成果納入獎懲標準，建立賞罰分明機制，激勵公務員全面動起來。

執行率太差 公務員將遭懲處

行政院高層說，未來將全面追蹤、列管各項計畫與基礎建設的執行率，勇於任事的公務員會有獎勵，當然，執行率太差的部分，也會有行政命令的懲處。

馬政府曾在二○○九到二○一二年推出「四年五千億元振興經濟擴大公共建設投資計畫」，因執行率不佳引發外界批評，特別是在苗栗縣花了五千萬元打造的馬英九奮鬥館（俗稱「馬奮館」，後來改名「族群融合館」），最後變成「蚊子館」。行政院為避免前瞻基礎建設計畫相關工程閒置，將強化各項計畫的執行率。

行政院在最新向立法院提出的「前瞻基礎建設計畫」多達三百六十六頁的說明書中，引用國際競爭力評比機構報告顯示，基礎建設不足是台灣國際競爭力無法大幅向前的重要因素，根據世界經濟論壇（ＷＥＦ）「二○一六—二○一七年全球競爭力報告」，台灣基礎建設競爭力評比全球排名第十三位，低於新加坡（第二位）、香港（第一位）、南韓（第十位），在亞洲四小龍中排名最後。

行政院規劃擴大全面性基礎建設投資，挑選出具有前瞻性的建設計畫，優先納入有助區域平衡及聯合治理的跨縣市建設，以及過去成長動能不足地區的重要基礎設施，以加速國家經濟轉型，包括：建構安全便捷的軌道建設、因應氣候變遷的水環境建設、促進環境永續的綠能建設、營造智慧國土的數位建設、加強區域均衡的城鄉建設。