去年招募成績》志願役士兵超標 軍士官缺很大

2017-04-09

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方去年招募志願役官士兵情況不理想，軍官及士官的整體達成率分別為六十五．七％及五十一．七％，志願役士兵招募達成率則超標，要招一萬五千人，結果招獲錄取人數達到一萬六八八○人。

軍官僅65％、士官51％

國防部上週將去年志願役官士兵的招募及今年精進做法檢討報告送交立院，今年國軍班隊總計要招募二萬三○七二人，包括軍官四三二○人、士官三七五二人、士兵一萬五千人，國防部已賦予三軍司令部、後備與憲兵等單位，每月都要透過成效管控及績效考核等作為，確保招募目標達成。

根據檢討報告，招募軍官部分，去年達成率最高的是空軍二技班，計畫招募一○三人，結果募得一○四人，達成率為一百％；最差的是大學儲備軍官訓練團，計畫招募五十六人，但只有十七人，達成率為卅．四％。

在士官班隊部分，報告指出，去年總計招募目標是三七六二人，結果募得一九四五人，達成率僅有五十一．七％。

分析去年招募情況不盡理想的原因，國防部認為，去年受到少子化影響，報考學測及統測人數均較一○四年減少一萬多人，因此與各大學及技專院校的競爭更為激烈，影響到軍校正期班與士官二專班的招生成效，加上學測難度提高，以及空勤體位標準限制，使得報名甄選及整體獲得率受影響。

國防部表示，為了開拓初任軍士官人員的來源，今年起已委託國內公私立大學校院，試辦大學儲備軍官訓練團人員甄選及訓練，也已簡化甄選做法提高報名意願，並且增加專業軍官士官班的考選梯次。

鼓勵志願役士兵轉服軍士官

此外，國防部將鼓勵志願役士兵轉服軍官、士官，現役志願役士兵服役滿一年，就可報考專業預備軍、士官班，為鼓勵符合資格人員踴躍報考，三軍各級幹部運用集會等各項時機適時宣導，以補充基層幹部人力。