司改分組會議決議 設國家級司法科學委員會

2017-04-09

專責司法科學認證 減少冤獄

〔記者項程鎮、陳慰慈／台北報導〕全國司法改革國是會議第一組昨加開一場討論會，做出三大結論：一、建立國家級的獨立「司法科學委員會」；二、建議司法院研議對民、刑事和行政訴訟制訂「證據法的專法」；三、建議行政院和司法院共同建立證據監管和證物保管制度。

第一組召集人羅秉成律師在會後記者會表示，「司法科學委員會」的成員應包括人權、心理、法律、醫學、科學、刑事鑑定科學等領域專家，專責司法科學的政策、教育、認證等事項，以強化司法發現真實的能力、減少冤獄。

建議司院制定證據法專法

羅秉成表示，現行司法的證據法則不夠完備，相關法條過於分散，因此建請司法院參考美國的聯邦證據法制度，研議制定「證據法的專法」，促進法院能正確認定事實、強化審判機能。

第一組結論還建請司法院研議並制定完善的「專家證人制度」，並檢討現行鑑定制度的缺失和存廢問題。羅秉成指出，目前沒有「證據法的專法」，因此像性侵害犯罪防治法雖有「專家證人」的規定，但是在刑事訴訟法上沒有完整的法律地位，其他像民事案件的醫療糾紛、行政訴訟的智慧財產等案件，都應修法納入「專家證人」制度。

羅秉成表示，有委員提案讓「專家證人制度」完全取代現行的鑑定制度，但不少委員擔心這可能形成「有錢人才請得到專家當證人，沒錢人就請不到專家」的弊病，因此多數委員仍認為應保留現行鑑定制度。

第一組也決議，在「司法科學委員會」及「證據法專法」建立前，希望法院審判時，應審慎考量測謊是否能當成論罪依據等問題。

最後，第一組還建請行政院會同司法院共同研議建立證據監管制度，以及判決確定後的證物保管制度，並規範證據監管辦法和保管期限及相關的法律效果。羅秉成舉判決確定的ＤＮＡ證物保管期限為例，萬一判決確定即銷毀，後續若發現錯誤或有冤情，將無法平反。