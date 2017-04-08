美控中貿易濫用 擬改貼「匯率偏差」標籤

2017-04-08

視匯率偏差 比「操縱」影響更大

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透引述美國川普政府官員透露，在造成貿易逆差的原因上，華府視匯率「偏差」（misalignment）比「操縱」具有更重大影響，因「匯率操縱」一詞未完全涵蓋美國關切的所有匯率波動；這意味著，美國十四日預計出爐的半年度外匯報告較不可能把中國貼上「匯率操縱國」標籤。

我應可免於被歸為匯率操縱方

川普總統上任近八十日，並未如競選時所言於上台首日就把中國貼上「匯率操縱國」標籤。外匯政策專家指出，這主要是因中國目前並不完全符合現行「匯率操縱國」定義；因此川普政府微調政策方向，改為著重於檢討「貿易濫用行為」，避免大幅修改「匯率操縱國」為更嚴苛定義後，可能造成南韓、台灣等其他盟邦也被歸入匯率操縱方。

美國商務部長羅斯上週宣布展開「貿易濫用」研究時表示，當一種貨幣不在正常估值範圍內，就會出現匯率「偏差」情況，這可能是由操縱行為或其他、無意識因素所導致，「匯率偏差對貿易關係造成很大破壞，即便該貨幣沒有被操縱或低估」。

在美國評估主要貿易夥伴實施不公平匯率措施的三項門檻指標，包括對美貿易順差超過二百億美元、對手國經常帳順差超過ＧＤＰ（國內生產毛額）三％、持續單邊干預外匯市場且一年內淨買入外幣超過ＧＤＰ二％（藉以阻升本幣）；但中國僅滿足一項，即中國對美國具有鉅額貿易順差、達三四七○億美元，必須三項全部符合才會被認定為「匯率操縱國」。

路透指出，華府官員暗示，相較於財政部的外匯報告，川普政府當前更著重在為期九十天、涵蓋「匯率偏差」問題的貿易濫用行為報告。該官員坦言，華府想要見到分析匯率情勢的過程，包括匯率是否出現「偏差」，並非僅僅是否「被低估或被操縱」。