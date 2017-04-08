巧合？中國殲11現蹤南海

2017-04-08

美國華府重要智庫「戰略與國際研究中心」旗下機構「亞洲海事透明倡議」（AMTI）六日出示上月廿九日拍攝的西沙群島衛星照片指出，中國製重型「殲11戰鬥機」當天現蹤於越南也聲索主權的永興島上，且島上機庫疑似停有更多戰機。中國不僅實際掌控該島，去年也在當地秘密部署隱形無人機；但因這是中國戰機今年停上南海島嶼首度被拍到，也是美國總統川普上任後的頭一遭，加上六、七日兩天的「川習會」擬討論南海問題，一切巧合令人起疑。

（圖：路透，文：編譯周虹汶）