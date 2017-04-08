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中東情勢不穩 蔡變更行程聽簡報

2017-04-08

敘化武攻擊平民 府予最嚴厲譴責

〔記者李欣芳、呂伊萱／台北報導〕美國總統川普昨下令對敘利亞發射飛彈攻擊，引發國際金融等情勢動盪，中東情勢不穩，蔡英文總統昨將原本安排的公開行程延後，臨時在總統府聽取幕僚簡報，對敘利亞政府以化學武器攻擊平民，總統府予以最嚴厲譴責；外交部稍晚也宣布，譴責敘利亞政府以化武攻擊平民，並支持國際社會制裁行動。

林全︰中東不穩已久 勿過度放大

鑑於國際金融情勢動盪，台股昨應聲下跌，引發政府關注，行政院長林全受訪表示，中東的不安定已經很長一段時間，而任何區域的衝突勢必會影響到全球的經濟，目前雖然只是局部升高的衝突，但是政府還是會注意，看起來整個股市的變動會與國際間的變化有敏感關係，「但是我覺得國人不必就這個事情把它無限放大，沒有必要」。

總統府發言人黃重諺表示，蔡總統昨上午就最新國際局勢聽取幕僚簡報，內容主要是美國在敘利亞發動的軍事行動。蔡總統指示相關單位持續關注後續發展；至於總統是否請政院穩定股匯市？黃重諺表示，會持續注意，其實各部會本來就有注意相關國際局勢發展對財經情勢造成的影響。

學者︰川普意在向習施壓北韓問題

川普在「川習會」首日晚宴後，向敘利亞發射飛彈。師大政研所教授范世平認為，川普做法一石多鳥，一方面對內展現正義與強硬，挽救低民調，也藉觸碰俄國利益，自清他與俄國的曖昧關係；另一方面，川普在習近平面前「秀肌肉」，意在向習施壓北韓問題，因為川普既然敢對敘國動武，之後就可能對北韓動手。

中山大學中國與亞太區域研究所所長林文程指出，美國對敘利亞採取強硬做法，代表美國在北韓問題也可能如此，對習「當然是個壓力」。

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  • 總統蔡英文（記者劉信德攝）

    總統蔡英文（記者劉信德攝）

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