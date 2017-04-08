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焦點透視》海上狼群戰術 嚇阻中國航艦

2017-04-08

記者羅添斌／特稿

軍方敲定沱江級軍艦後續第一批量產艦計畫，三艘新艦未來都會在強化防空戰力規劃下，加裝對空3D雷達及艦射型劍二防空飛彈，讓沱江軍艦多樣化的發展空間得到實際印證，也是國艦國造實力的具體展現。

中國積極擴張海權，解放軍海軍艦隊及陸戰隊的規模，在可預見的未來幾年內都會加速增長，不僅是新造船艦如下水餃般的速度下水，新型兩棲戰力如外購及自建大型氣墊船已經陸續服役，更在東海、南海進行實戰演練，帶給區域各國相當大的安全壓力。

台灣沒有太多的資源，也不必與中國進行軍備競賽，面對中國換裝大批新式船艦、戰機、飛彈，就必須以不對稱作戰來應對，中國有大型船艦，台灣則以具有「快、準、狠」戰力的飛彈快艇、飛彈巡邏艦來因應，船艦上載有殺傷力極強的雄二、雄三反艦飛彈，讓敵方來個措手不及，這就是「海上狼群戰術」的優勢。

發展海上狼群戰術需要一定數量的飛彈快艇及飛彈巡邏艦，目前軍方擁有三十艘一百八十六噸級的光六快艇，十二艘五百噸級的錦江級飛彈巡邏艦，沱江級軍艦則已敲定要建造十二艘，除了原型艦為六百噸之外，其餘十一艘均為七百噸級。

然而，從軍方的規劃發現，沱江級軍艦第一批量產型艦為三艘，但建造時程卻拖很長，從一○六年開始，要到一一四年才完成，更別提第二批及第三批量產型艦的建造時程，恐要民國一百二十年左右才會結束，這期間是否會有部分飛彈快艇及巡邏艦要面臨汰除，軍方規劃的期程是否符合台海情勢的變化，恐有值得商榷之處。

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  • 第一批量產型沱江級軍艦確定要加裝艦射型劍二飛彈，以強化其防空戰力。 圖為中科院在國防展期間，公開展示的艦射型劍二飛彈（右）及艦射型劍一飛彈（左）。（記者羅添斌攝）

    第一批量產型沱江級軍艦確定要加裝艦射型劍二飛彈，以強化其防空戰力。 圖為中科院在國防展期間，公開展示的艦射型劍二飛彈（右）及艦射型劍一飛彈（左）。（記者羅添斌攝）

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