船身拉長加寬 沱江艦2.0將量產

2017-04-08

首批3艘裝配對空3D雷達、天劍二型飛彈 大幅強化防空作戰能力

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍沱江軍艦原型艦服役後，後續量產型軍艦確定將生產十一艘，並分三批進行量產。軍方官員昨指出，沱江軍艦的第一批量產型艦，將會比原型艦拉長、加寬，軍方內部稱之為沱江軍艦2.0版；另為強化防空戰力考量，確定會裝配對空3D雷達以及艦射型天劍二型飛彈。

後續生產11艘 首批投入144億經費

海軍目前有一艘沱江級軍艦的原型艦，後續量產型將有十一艘，合計十二艘。軍方官員指出，根據相關規劃，量產型的第一批為三艘，第二批及第三批各為四艘，每批次的量產型軍艦都會較前批次進行微調。

第一批量產型沱江級軍艦，軍方內部稱之為沱江軍艦2.0版，將生產三艘，軍方投入一四四億三四四四萬元經費，要在一○六到一一四年完成。海軍規劃今年完成委外設計案，預定在四月三十日前決標簽約。

分3批進行 首批114年前完成

軍方官員透露，第一批量產型沱江級軍艦，滿載排水量將由原型艦的六百噸增加為七百噸，航速由原本的二十五到三十八節，改為大於三十節；另在軍艦長度上，由原型艦的六十．四公尺拉長為六十五公尺，寬度也由原型艦的十四公尺加寬為十五公尺，吃水深度由二．三公尺增加為三公尺。

官員說，由於量產型沱江軍艦拉長又加寬，艦上可容納人員也因此有增加的空間，原型艦為四十一人，量產型增為五十三人，在可增加進駐人力的調整下，軍艦上的鋪位空間也會隨之調整。

官員說，第一批量產型沱江級軍艦的重點改變部分，在於大幅強化防空作戰能力，原型艦主要配置雄二及雄三等兩型反艦飛彈，沱江軍艦2.0版則確定會配置艦射型天劍二型飛彈（海劍二飛彈系統），以及對空3D雷達；雄二、雄三及劍二飛彈可依任務混合搭配。

第一批量產型的沱江級軍艦，外觀上與原型艦也稍有不同，原型艦艦橋上的桅桿及對空搜索雷達，是採傳統桅桿式設計，量產型艦由於要配置對空3D雷達，因此要將艦橋空間加大，並在艦橋上方設置封閉式的塔型桅桿，直接將3D雷達整合在主桅內。