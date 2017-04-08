釋放李明哲！民團求助聯合國

2017-04-08

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國無故拘留，民間團體昨公布一三六個國內外連署名單，呼籲中國儘快釋放李明哲。人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧強調，中國非法逮捕李明哲的行為已明顯違反聯合國人權的相關規定，民間團體已通報聯合國人權系統，盼聯合國相關單位能對此進行調查。

台灣人權促進會與人權公約施行監督聯盟，昨偕同數個聲援李明哲的民間團體舉行記者會。會中除公佈日前發起的國際連署名單外，台權會秘書長邱伊翎在記者會表示，選在台灣言論自由日這天公佈連署名單，正因為他們認為李明哲透過網路分享台灣民主化經驗的相關行動，「也應該是言論自由的一部分」。

前總統馬英九指導教授、紐約大學教授孔傑榮則以視訊參與記者會，他指出，李明哲作為中國施行「境外ＮＧＯ管理辦法」後第一個被關押的個案，這不僅是對台灣ＮＧＯ的嚴重威脅，對跟中國一直有合作的ＮＧＯ來說，也是「一個非常嚴重的警訊」。

譴責中國違反人權

黃怡碧則說，李明哲曾在聯盟裡擔任志工，李的失蹤對聯盟來說「有更強烈的急迫感」，民間團體除共同發起聲明外，也開始尋求聯合國人權系統的協助。黃怡碧強調，中國無故逮捕李明哲的行為已明顯違反人權，目前已分別致函審查國際人權公約的十二位專家，與聯合國人權事務高級專員辦事處，盼聯合國相關單位能介入調查。

李明哲妻子李凈瑜下週一將在海基會人員陪同下，前往北京拜訪國台辦、檢察院，尋找李明哲下落。