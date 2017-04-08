黨魁選舉拒絕政見會 藍委勸洪出來「打交道」

2017-04-08

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕國民黨黨中央與立院黨團不合嫌隙仍未解，黨團下週一將在台大校友會館舉行「黨主席政見發表會」，「賢瑜剛郝吳柱」六位有意角逐黨魁的參選人中，唯獨黨主席洪秀柱一人未允諾出席。對此，黨團總召廖國棟昨日受訪指出，洪畢竟是黨主席參選人，要多跟立法院及黨內立委打交道，希望有機會與她交換意見。

競爭對手潘維剛昨則以嘲諷的口吻勸洪秀柱參加政見座談會，潘「諷」勸洪說，「別嘔了，一起來吧！」「別讓外界那些等著看好戲的人稱心如意！」

國民黨黨團大會昨日確定政見發表會上「主席給問」題目，分別為黨內革新、兩岸路線、青年培育、立院角色、反映民意及選後團結六大面向，將由二位黨團幹部、四位立委針對問題進行提問，由參選人逐一回答。

依黨團規劃，政見會由國民黨立委蔣萬安和許淑華共同主持，開場各黨主席參選人有三分鐘政見自述，表達個人理念及說明為何要參選，以及各二分鐘的提問與結論。

「題目會事先給參選人！」廖國棟表示，黨團原規劃題目不事先提供，但有參選人質疑黨團會把題目先給特定人士，最後決定每個人都提供，避免衍生相關爭議，但保留一題臨時提問。

對於洪秀柱遲未答應出席政見會，廖國棟指出，他本週三拜會各參選人辦公室，也親自去黨中央找過黨主席，剛好洪秀柱請假不在，雙方沒見到面，有請秘書長莫天虎轉交邀請函，希望仍有機會與她交換意見。

廖國棟也說，從側面管道得知她不會出席，但洪畢竟是黨主席參選人，以後也要跟立法院打交道，應和黨內立委有更多互動，「這一次是非常好的機會。」