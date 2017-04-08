反年改抗爭 前警署高官耿繼文送辦
2017-04-08
〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣警消聯盟及監督年金改革行動聯盟等團體，於三二九當天在台北市中山南路、徐州路及北平東路辦理集會活動，陳抗民眾分別在立法院、行政院周圍路段破壞阻材，並與警方發生推擠衝突。經台北市警局檢視蒐證畫面，查出包括前警政署三線三星督察室主任耿繼文等十一人，涉嫌違反社維法或集會遊行法，將分別移請台北地檢署偵處。
警方表示，目前已傳喚到案五人，均是退役軍人，已退休的耿繼文尚未到案說明，另有四人是來自花蓮地區的警消退休人員，還有一名自稱是聲援民眾。
警方表示，尚未到案說明的六人若在本月十日仍未出面，警方將逕自函送台北地檢署；警方後續將再過濾清查有無其他民眾涉嫌違法，再視結果傳喚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「凱旋3號」拉回布袋港 信徒午夜迎神尊
- 勾起人妻7年之癢 舊情人挨告要賠60萬
- 春風遭加告恐嚇 家人被改告殺人未遂
- 腎功能剩7% 「低蛋白飲食」延緩洗腎
- 川普炸俄》俄批侵略 法德：阿塞德該負全責
- 百年香路 西螺社口媽到朴子配天宮進香
- 萬金油葉家爭產 纏訟17年定讞
- 「想看未謀面的媽媽」 母子21年後重逢
- 恐龍法官亂減刑 性侵犯免坐牢
- 飛彈攻敘奪走焦點 川習會第2天登場
- 瑞典首都驚傳恐攻 歹徒劫車衝撞人群多人死傷
- 白目樂隊開唱 作勢鞭打男歌迷
- 《謠言終結站》「免洗筷」有許多毒素？ 符國家標準沒問題
- 中國地方債拉警報 首遭降至近垃圾級
- 打臉美國優先 極右支持者反彈
- 120封愛心信件 郵差為植物人朗讀
- 社論》川習初體驗
- 竹市動物園「請假」再生 推系列活動
- 台法合作片高雄取景 凱薩獎女星祭火辣床戲
- 戰斧巡弋飛彈 美軍急先鋒
- 限制下游轉售價 杏輝挨罰250萬
- 美國名人賽 比打電動還神奇 霍夫曼意外領先
- 梓桑文化祭將登場 邀您來野餐
- 烏來泰雅原民 爭取自治權利
- 苗縣龍舟賽南北開划 頭屋、竹南日期錯開
- 郭書瑤靈媒版茱麗葉 大走音
- 風流老爸娶嫩妻 楊千嬅心情大亂
- 中正紀念堂周邊限高放寬 民：跟沒有一樣
- 中華女足1球負泰 無緣晉級8強決賽
- 鼓勵自主都更 北市府擬補助第一桶金
- 小琉球風景區遊客量 12年來首度負成長
- 惠利被整假中獎 衰變「韓版辛龍」
- 史總玩「直覺野球」 送悍將8連敗墊底
- 吳宗峻第4安 終於是「安打」
- 瑞典卡車恐攻 衝撞首都購物徒步區
- 【往事留聲機】在窗口看電視的日子
- 百想入圍公布》孔劉錯身影帝 尬朴寶劍爭戲王
- 原汁泰滋味 中式春季食光
- 自由廣場》台灣不是餐桌上的菜
- 陳偉殷首戰大都會 今日賽事預告與轉播
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：反年改抗爭 前警署高官耿繼文送辦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分