反年改抗爭 前警署高官耿繼文送辦

2017-04-08

〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣警消聯盟及監督年金改革行動聯盟等團體，於三二九當天在台北市中山南路、徐州路及北平東路辦理集會活動，陳抗民眾分別在立法院、行政院周圍路段破壞阻材，並與警方發生推擠衝突。經台北市警局檢視蒐證畫面，查出包括前警政署三線三星督察室主任耿繼文等十一人，涉嫌違反社維法或集會遊行法，將分別移請台北地檢署偵處。

警方表示，目前已傳喚到案五人，均是退役軍人，已退休的耿繼文尚未到案說明，另有四人是來自花蓮地區的警消退休人員，還有一名自稱是聲援民眾。

警方表示，尚未到案說明的六人若在本月十日仍未出面，警方將逕自函送台北地檢署；警方後續將再過濾清查有無其他民眾涉嫌違法，再視結果傳喚。