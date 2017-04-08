立院年改法案付委 19日起審查

2017-04-08

〔記者曾韋禎／台北報導〕為確保「重中之重」的年金改革方案能順利在昨日付委審查，立法院民進黨團昨罕見地發動拂曉出擊，一大早就動員立委護住議場主席台，並順利讓各版本草案付委。朝野黨團並達成共識，各版本的公、教、勞年改案將於十九日起進行審查。

為避免國民黨團再以搶佔議場主席台的方式杯葛年改，民進黨團前天決議，分別於昨晨六、七、八時集結，且不到六時已有六、七人到場待命；七時一到，立委們更是魚貫進入議場，成功守住主席台，展現高昂鬥志。

立法院長蘇嘉全隨後在十時應國民黨團之請，邀集協商。民進黨立委此時則分組看守議場出入口，以滴水不漏之姿防止國民黨團再次突襲。

民進黨團總召柯建銘明白指出，盼草案即刻付委，最晚在復議期結束後的十九日，就在各委員會展開審查。

他也認為，不管是馬英九執政時期提出的年改草案，或是國民黨打算參考的試院版草案，都會改革到已退人員，這與部分反改革陣營所主張的「不溯及既往」迥然有別，國民黨要立即做出選擇。

委員會輪值召委 皆民進黨籍

國民黨團書記長王育敏原希望，待國民黨提出草案後，各版本一起到位、付委；只要國民黨版草案在廿一日付委，廿四日就可以排審。

預計輪值的司法及法制委員會召委段宜康表明，只要國民黨有提案，即便來不及付委，委員會還是會將其納入條文對照表。

民進黨團幹事長葉宜津也說，民進黨不會卡國民黨版草案，希望國民黨可以在十日先向議事處送案，十四日再擬出完整草案即可。

各黨團在溝通近兩小時後，終達共識；大家同意在不提復議下，十九日開始於委員會進行審查。

包括試院、民進黨、時代力量、段宜康等各版本的「公務人員退休撫卹法草案」，昨均順利一讀，交付司法及法制委員會；政院、段宜康等版本的「公立學校教職員退休撫卹條例草案」，交付司法及法制、教育及文化委員會；政院版「勞工保險條例部分條文修正草案」則交付社福及衛環委員會。

若按各委員會的輪值表，民進黨團已掌握審查公、教年改的司委會雙召委，屆時將由段宜康、蔡易餘以「先公後教」的順序接力排審；在十九日當週輪值衛環委員會的召委，剛好也是民進黨籍的陳瑩。