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鄭南榕自焚留名：剩下來就是你們的事了

2017-04-08

1987年二二八事件40週年時，為突破台灣人長期不敢在公開場合討論二二八，《自由時代》雜誌創辦人鄭南榕在全台舉辦和平紀念活動；同年4月，鄭南榕於公開演講大聲說出「我是鄭南榕，我主張台灣獨立」。

鄭南榕更在雜誌刊登「台灣共和國新憲法草案」，遭國民黨列為叛亂犯，1989年4月7日警方登門逮捕當日，鄭南榕以汽油自焚身亡，其名言「剩下來就是你們的事了」信念，深刻影響當代思潮及後來各時期的學運。

鄭南榕主張「若不建立台灣國，台灣無法達成真正的民主化。台灣須以一個獨立國家獲得世界各國的承認。必須依據公民投票決定台灣的獨立。」

（記者陳鈺馥）

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  • 鄭南榕基金會昨天在金寶山自由之翼紀念墓園舉辦追思紀念活動。（記者林欣漢攝）

    鄭南榕基金會昨天在金寶山自由之翼紀念墓園舉辦追思紀念活動。（記者林欣漢攝）

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