鄭南榕之女：外來因素令台灣人恐懼
〔記者陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕《自由時代》雜誌創辦人鄭南榕在廿八年前的四月七日，為捍衛言論自由自焚殉道，行政院訂四月七日為言論自由日。鄭南榕之女鄭竹梅昨出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會強調，言論自由是民主基礎，鄭當年以非暴力手段犧牲生命，此刻台灣ＮＧＯ工作者李明哲在中國被失蹤，外來因素令台灣人民心生恐懼，對岸不能以暴力手段來箝制自由。
鄭竹梅表示，父親因刊登台灣共和國新憲法草案，遭警總盯上最後犧牲生命，鄭南榕主張不得因非暴力方式表達非暴力政治觀點，就冠以叛亂罪嫌，政府不能以暴力手段限制非暴力的表達。
閣揆林全則表示，台灣人民目前享有的言論自由與人權保障，是無數民主前輩用血汗換來的，政府一定會竭盡所能來捍衛，而且不容許任何破壞或倒退。
林全：竭盡所能捍衛人權自由
林全指出，現在的言論自由環境仍不夠理想，包括言論自由被濫用，例如網路霸凌，他認為應該透過言論自由的鍛鍊、磨練，才能成為理性現代的民主人，逐步建立理性交換意見的制度，因此政府不僅要追求言論自由，更希望能藉此建立理性成熟的民主社會，並培養民眾獨立思考的能力。
葉俊榮：不表意自由受中國威脅
內政部長葉俊榮指出，解嚴後台灣仍有「懲治叛亂條例」、「刑法」一百條及「出版法」諸多箝制言論的法律，憲法規定的言論自由，在現實世界卻不一樣，有人說出政府不喜歡的話就會被抓走，今日台灣人雖不必擔心說話被抓走，卻要面臨中國對不表意自由的威脅。
與會的文化部長鄭麗君認為，台灣電影導演、藝人在中國工作須做政治表態，很遺憾台灣社會未大力質疑中國戕害言論自由及人權的行為，只著墨在藝人為何要去中國賺錢，中國不是只針對台灣人，連日本及南韓藝人都無故遭受波及。
「鄭南榕是行動哲學家！」鄭麗君也說，台灣以前戒嚴時代讓民眾心中產生小警總，更擁有全世界最久戒嚴令，人民長期生活在那種環境，有些人還以為這是正常，自己讀北一女時跑去龍山寺看鄭南榕舉行的五一九反戒嚴遊行，才赫然知道台灣原來在戒嚴，也種下了讓政治啟蒙的種子。
鄭麗君期許，今年適逢解嚴卅週年，她學生時代反對的「集會遊行法」至今仍未修正，限制集會結社的行動自由，也是傷害言論自由的一種形式，希望新國會能加快修改集遊法，文化部也會推動以台灣文化主體性為主政策。
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