蔡英文：台灣人就是民主人 自由人

2017-04-08

〔記者林欣漢／新北報導〕《自由時代》雜誌創辦人鄭南榕殉道廿八週年，總統蔡英文昨天出席追思紀念活動時表示，自由民主從來都不是從天上掉下來的，台灣人就是民主人、自由人，她會為二千三百萬的民主人、自由人奮鬥到底。

一九八九年四月七日，鄭南榕為爭取言論自由自焚身亡，蔡英文上任後，去年將四月七日訂為言論自由日，鄭南榕基金會昨天在金寶山自由之翼紀念墓園舉辦追思紀念，鄭南榕遺孀葉菊蘭、女兒鄭竹梅及鄭南榕兩名弟弟都出席。

蔡英文表示，鄭南榕殉道的紀念日，不僅是紀念他，而是要彼此提醒，自由民主從來都不是從天上掉下來的，要得到民主，就要用自己的雙手來奮鬥爭取，外部環境會改變，但最重要的還是自己的意志跟決心。

蔡英文說，「剩下來就是你們的事了」是鄭南榕留給後人印象最深刻的一句話，他殉道那年的台灣，國會沒有全面改選、總統沒有直接民選，刑法一百條箝制人們的言論自由。廿八年後，總統直接民選，並且完成三次政黨輪替，全世界提到台灣，除了經濟發展，也會想到民主成就，我們有一些新的問題，解決這些新問題是我們這一代人的目標，儘管這些不是當年鄭南榕能預見，不過相信當鄭南榕講那句話的時候，留給台灣人民的，就是指不管發生什麼事都不准放棄。

小英說，身為台灣的總統，她會努力繼續為民主與公平正義奮鬥，繼續為捍衛得來不易的自由奮鬥，台灣人就是民主人、自由人，這個政府，會為二千三百萬的民主人、自由人奮鬥到底。

「民主留在我們血液裡。」蔡英文強調，追求民主、公平正義一直是堅持的目標與價值，對太陽花學運年輕朋友撤告，表達政府對民意的反省態度，修改地方制度法，正副議長改為記名投票，終結地方政治黑金，也推動不當黨產條例，將台灣政黨政治導回民主正軌。

李筱峰：期許落實轉型正義

獲邀演講的台北教育大學教授李筱峰表示，鄭南榕在威權的時代選擇反抗，正是那把火催化台灣的民主化，自由之家今年評台灣是九十三分，中國才十三分，但台灣在世界上仍到處碰壁，期許蔡政府落實轉型正義，否則紀念鄭南榕就是枉然了。