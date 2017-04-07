國民黨魁選舉 六人完成領表

2017-04-07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉領表作業昨日截止，包括現任黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢、前立委韓國瑜與潘維剛六人完成領表，十七、十八日將辦理候選人登記，對於登記時要繳出多少黨員連署份數，各陣營昨都賣關子，但都表達有信心跨過一萬三千三百多份的三％連署門檻。

吳敦義陣營昨透露目前至少握有四、五萬份連署書。組織部執行長李哲華說，連署與回收情況相當踴躍，各縣市競選團隊有信心在五二○投票日得票數過半，不必進入二輪投票。

郝龍斌陣營指出，目前黨員主動寄回的連署就有一萬多份，各地志工連署還未收網，該陣營以合格數的三倍估算安全量。

吳、郝前天已完成領表，昨領表的是詹啟賢、洪秀柱、潘維剛、韓國瑜等四陣營。對於媒體關切連署情形，親自領表的詹啟賢只說沒有問題，連署不等於投票，票投出來才有用。

代表洪秀柱領表的洪陣營競選總幹事、前立委吳育仁說，連署份數「當然愈多愈好」，如果能超越去年黨主席補選時洪秀柱的八萬多連署份數最好，洪陣營會以更多連署份數邁進。

韓國瑜則指出，他的黨員連署份數已經超越「安全門檻」，未來只要選舉做到公平、公正、公開，他非常有信心取得登記資格，目前仍在衝高連署份數的「安全係數」。所謂「安全係數」，韓界定在二萬五千份到三萬份之間。

國民黨去年三月黨主席補選具投票資格黨員人數為三十三萬七千餘人，這次在人頭黨員湧入爭議下，具黨權的黨員人數單在台灣地區就暴增為四十六萬五千餘人，連同海外黨員數估一萬三千人，總計約四十七萬八千餘人，這次選舉人數將較去年三月激增約十四萬一千人。