言論自由日 國際組織連線聲援李明哲
2017-04-07
〔記者彭琬馨、林良昇／台北報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國非法拘留的事件已引發國際社會關注，除台灣人權促進會今將舉行記者會公布日前發起的連署情形外，位在美國的海外台灣青年陣線也將跨海參與記者會，同時規劃八日在美國舉辦遊行，至中國駐紐約總領事館快閃抗議、表達訴求。
海外青年陣線 明在美遊行
李明哲自上月十九日赴中失蹤後，已下落不明二十天。台權會選在言論自由日公布尋找李明哲的國際聲援連署名單，秘書長邱翊翎說，今日除有國際特赦組織、國際人權聯盟等單位一同參與記者會外，人權公約施行監督聯盟也將分享他們致函國際人權專家的信件內容，提高李明哲事件的國際關注程度。
李明哲事件也在國際上持續發酵，海外台灣青年陣線將在八日舉辦「紐約台灣人聲援李明哲，譴責中國政府壓迫人權」活動，規劃到中國駐紐約總領事館快閃抗議，並提出四點聲明，要求中國應提出可靠證據證明李明哲犯下的罪行，否則應立刻釋放李明哲。
陸委會昨天舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人邱垂正回應媒體詢問李明哲案時表示，陸方迄今沒有對外公布李明哲被關押地點、事實真相等訊息，也沒有依據兩岸司法互助協議通報具體訊息給我方及家屬，政府對此表達「嚴重不滿」。
邱垂正強調，政府已透過各種管道，積極與有關方面展開溝通，採取的措施都是依照以往類似案件處理，以確保李明哲權益安危、平安獲釋為最高考量。
邱垂正指出，家屬最關切的是釋放李明哲、釐清公布案情、赴陸探視，相關訴求都不是操之在我方，需對方積極配合才能落實，政府會持續努力與陸方溝通；也呼籲陸方，公布真相才能解除疑慮，拖延只會讓台灣民眾累積不滿情緒，讓事件發展惡化。
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