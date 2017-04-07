經部︰打造智慧機械產業 揮軍新南向
〔記者李欣芳／台北報導〕政府積極推動智慧機械產業，要打造台中為智慧機械之都，經濟部次長沈榮津昨表示，推動智慧機械產業，最重要的是將中部地區的精密機械導入智慧化的技術，包括大數據、互聯網與人工智慧等，把精密機械轉型為智慧機械，要以國內產業為練兵對象，已選定航太、機械設備、金屬加工、電子資訊等產業，盼整廠整線輸出到新南向國家。
行政院長林全昨在行政院院會聽取「智慧機械產業推動方案進度及成果」報告後裁示說，智慧機械是五加二產業創新計畫的重要項目，也是推動台灣產業轉型升級的關鍵策略。
林全指出，台灣已經有很好的機械產業，不過與日本及德國相比還有一段距離。希望透過智慧製造及智慧化的做法，跟日本與德國的產品競爭時，很多地方甚至能超越，占有利基，所以推動智慧機械產業是非常重要的工作。
他表示，特別是人才培育部分，請科技部、教育部及勞動部等相關部會，根據本方案加強配合辦理。
沈榮津指出，智慧機械產業推動方案整個計畫的重點，是要打造智慧機械之都，首先，在台中神岡豐洲二期打造智慧機械園區，讓業者可以進駐；其次，成立智慧機械發展中心，讓財團法人與公協會進駐；第三，成立智慧機械聯盟，整合廿八所學校成立聯盟，提供產業發展所需人才。
台中市副市長張光瑤昨也在行政院會中，建議中央加速審查神岡豐洲二期智慧機械園區的二階環評及開發計畫書，並協助合理評估土地市價。市府建議獲中央各部會正面回應。
此外，林全也在院會指示，前瞻基礎建設的特別預算案五月底前需送立法院審議，務必在立院本會期完成特別條例立法及特別預算審議。
行政院日前通過「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，預計編列八年特別預算八八二四．九億元。林全指出，為使計畫能夠在今年八月順利展開，請各主管部會即刻著手進行預算的籌編作業，並請主計總處彙編特別預算案，於五月底之前送立法院審議。
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