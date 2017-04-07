政院研擬︰延攬外國專才 發給四合一就業金卡

2017-04-07

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於台灣吸引外國專業人才的誘因不足，行政院長林全昨與民進黨立委舉行便當會，將研擬「外國專業人才延攬及僱用法草案」，創設外國特定專業人才來台申請工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可證四證合一的就業金卡，並祭出租稅減免等利多。

政院擬在草案中明定，年薪達二百萬元以上的外國專業人士，每年在台居住一百八十三天以上者，提供所得稅減免優惠期三年。

港澳居民適用 中國居民除外

不過，這項草案主要針對外國專業人士，港澳居民可比照適用，但中國居民則不適用。

行政院發言人徐國勇會後轉述，台灣人口老化、人才快速流失到國外，人才引進法規卻沒有鬆綁，亟需吸引外國人才彌補人力缺口，因此在不改變外國專業人才來台工作資格與審查標準的原則下，希望放寬外國人在台生活便利性。

設尋職簽證 給六個月找工作

政院並擬放寬外國專業人才來台灣工作的聘僱許可和期間，提供外國專業人才包含工作許可、居留簽證、外僑居留證和重入國許可證四合一「就業金卡」，政府並將創設「尋職停留簽證」，讓外國人可來台六個月找工作。

徐國勇說，該法也研議對外國專業人士來台工作，參加健保不須受六個月等待期限制，已取得永久居留的外國專業人才，其配偶和未成年子女可申請永久居留。

草案也提到，鼓勵外國名校畢業生來台實習，但薪水必須達四萬七千九百七十一元以上，以免排擠國內勞工工作機會。

由於立委對租稅優惠期間、外國名校如何界定、專業認定標準及實習期限等，仍有不同看法，政院將與民進黨立委再溝通，但與會者都贊同要留住外國專業人才、提供友善工作環境做為吸引力的大方向。