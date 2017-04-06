電腦私藏機密 校官判一年半
2017-04-06
〔記者楊政郡、呂伊萱／綜合報導〕一○一年十月間起擔任海軍陸戰隊作戰訓練科中校作參官的莊和坤，竟將屬軍事機密、國家機密等級資料十一份，收集拷貝在自己電腦內，一○二年九月調職後帶走，隔年間莊涉及偷拍他與兩任女友性愛影片、散佈影片擷圖被判刑，憲兵意外在他的電腦查到上述機密資料，台中高分院依違反陸海空軍刑法判一年六月徒刑。
偷拍性愛影片 被查出案外案
莊和坤兩年前已遭汰除離開軍中。國防部發言人陳中吉昨表示，國防部尊重司法判決結果，也將此案當作保防安全教育的案例，加強宣導。
判決書指出，莊和坤一○一年十月間起任海軍陸戰隊作戰訓練科作參官，負責作戰訓練科綜合業務，但刻意收集如中共兩棲作戰載具性能判斷表、部務會報資料、情報科各週會報等國防機密、軍事機密資料，多達十一份。莊某一○二年九月調職屏東三軍聯訓中心，擔任中校裁判官，將上述資料拷貝在自己的電腦中，並帶往新基地。
莊某辯稱，因為新業務可能會用，才會便宜行事將這些紀錄帶離營區，沒有不法不忠情事。法官認為上述資料都是他任職陸戰隊時，特定職務所依法知悉及使用，不容許他帶離營區。被告是校級軍官，不知以身作則，擅自收集國家機密、軍事機密，讓軍事機密陷於危急之中，犯行明確。
該案是因莊某在一○三年間與兩任女友交往，偷拍與女友性愛影片，還藉此威脅第二任女友不得分手，兩女子提告，涉及妨害秘密及恐嚇等罪被判刑一年，已入監服刑並假釋出獄。憲兵調查此案時，意外查出他電腦內不僅有性愛影片，還有國防機密資料，另行分案調查。
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