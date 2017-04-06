幫中國吸收舊屬 退將判八月

2017-04-06

〔記者楊政郡、呂伊萱／綜合報導〕陸軍少將侯石城退役後到中國經商期間，涉嫌接受中國官員委託，邀約舊部屬陸軍裝甲兵學校王姓副參謀長、梁姓教官兩人到馬來西亞私會中國高官，接受住宿、餐宴、旅遊、禮盒及人民幣五千元等餽贈，不過王、梁感到不妥，退回金錢和禮盒，台中高分院依違反國家安全法，判侯男八個月徒刑，此案可上訴。

對此，陸軍及國防部均表示，侯石城已退伍，尊重司法程序與判決結果。

侯石城陸軍官校第四十五期畢業，八十八年晉升少將，九十七年退役。九十九年到中國上海參觀世界博覽會，結識上海市府官員，該官員要求他引介舊部屬，協助發展對台組織。侯男邀約舊屬王姓副參謀長及其親友到馬國打高球，邀梁姓教官陪同出遊，一○二年元月八日至十二日間，到吉隆坡會見唐、楊等中國官員，由唐、楊招待旅遊及食宿費用，三人並收受禮品餽贈。

兩舊屬機警 退回金錢和禮盒

中國官員又交付人民幣兩萬五千元給侯男，由侯轉交各人民幣五千元給王、梁，但兩人覺得不妥，將錢退還。侯男把王、梁基本資料，交給中國官員，官員又致贈西湖龍井茶葉禮盒三盒，侯返國轉贈茶葉禮盒給王、梁，但兩人當場回絕。

侯石城因此案遭台中地院依國家安全法判八月徒刑，台中高分院維持原判，判決指出，侯男曾任高階軍職人員，未能謹守與大陸地區人員相處分際，明知對岸機關人員為吸收、招攬我國現役軍方人士以發展組織，竟仍引介我國現役軍職人員，罔顧國家安全。雖此案我國軍職人員事後並未受誘惑被吸收，但已嚴重違反軍人效忠國家信念。