反假新聞 唐鳳：政府不應介入第三方查核
2017-04-06
〔記者李欣芳／台北報導〕為防範假新聞，行政院日前表明將由政務委員唐鳳協調網路平台業者，建立「真實查核機制」，引發外界對政府要管制假新聞、干預新聞自由的疑慮。唐鳳昨表示，第三方事實查核機制不是政府應該介入的，政府只能致力於及時回應，政府的訊息也歡迎各界查核是否屬實。
唐鳳強調，台灣社會對於言論自由及新聞自由的堅持，以及對政府權力使用範圍的警醒，是台灣民主化過程所淬鍊出的精髓，得來不易，絕對是值得大家珍惜與驕傲的資產。
由於假新聞充斥，行政院日前宣布將由唐鳳協調網路平台，建立「真實查核機制」，未來網友在貼文時，將會收到假新聞提示，提供貼文判斷。
不過，消息一出，引發網友質疑政府不應該介入處理假新聞議題，輿論界也認為，假新聞查核機制應由民間與閱聽大眾發起。
唐鳳對此回應說，她從來不主動使用「假新聞」這個詞。因為它不夠精確，容易產生誤解，而且對媒體朋友來說，也不公平。光是從字面上來看，就有未審先判的疑慮。
其次，唐鳳表示，不論是行政院長林全或政院發言人徐國勇，都再三表示過，行政院對於言論自由與新聞自由的重視及保護，這樣的價值，也是她的核心理念，無法與其他利益相互交換，也不接受被打折扣。
唐鳳說，她同意，「第三方事實查核」不是政府應該介入的，「我們只能致力於及時回應，而政府的訊息也歡迎各界查核是否屬實」。
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