葉俊榮：嚴審產業替代役申請內容

2017-04-06

〔記者鄭鴻達／台北報導〕產業訓儲替代役引發討論，朝野立委昨在立法院內政委員會提出質疑，認為為「四海遊龍」等企業服務的公共性何在？內政部長葉俊榮數度強調一切都是在既有法律基礎下執行，外界將之說成「鍋貼役」、「小黃役」有點不堪，若立委們有更好想法，可透過修法討論。

立法院內政委員會昨邀葉俊榮報告替代役後續執行及監督問題。親民黨立委陳怡潔質疑，政策已造成很多謾罵，且「四海遊龍」與「統一超商」媒合掛零，是否要改善？葉強調，替代役別會維持一般、研發及產業替代役三項，將更嚴謹核列產業別，役男遇到困難會予以協助，大眾所謂「鍋貼、小黃役」，其實是要作為儲備幹部，這已經講很多遍了。

國民黨立委林麗蟬質詢時提到役男「煎鍋貼」，葉則不同意這說法，強調「內政部會審核計畫」，若真如此，役男也會反映。

民進黨立委陳其邁指徵集役男原則應是公共性，叫替代役去超商跟「四海遊龍」，和一般畢業生擔任儲備幹部工作內容有何差異？葉則反問「您認為研發替代役是否有公共性？」執行面會接受各界意見，會更嚴格審查申請內容，對於公共性標準，可以檢討。

葉在答覆民進黨立委賴瑞隆質詢時也表示，產業替代役完全是基於既有法規，不會因政黨輪替就推翻過去制度，「職業不分貴賤」，不能看替代役內有服務業就說不對。