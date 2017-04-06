葉俊榮：嚴審產業替代役申請內容
2017-04-06
〔記者鄭鴻達／台北報導〕產業訓儲替代役引發討論，朝野立委昨在立法院內政委員會提出質疑，認為為「四海遊龍」等企業服務的公共性何在？內政部長葉俊榮數度強調一切都是在既有法律基礎下執行，外界將之說成「鍋貼役」、「小黃役」有點不堪，若立委們有更好想法，可透過修法討論。
立法院內政委員會昨邀葉俊榮報告替代役後續執行及監督問題。親民黨立委陳怡潔質疑，政策已造成很多謾罵，且「四海遊龍」與「統一超商」媒合掛零，是否要改善？葉強調，替代役別會維持一般、研發及產業替代役三項，將更嚴謹核列產業別，役男遇到困難會予以協助，大眾所謂「鍋貼、小黃役」，其實是要作為儲備幹部，這已經講很多遍了。
國民黨立委林麗蟬質詢時提到役男「煎鍋貼」，葉則不同意這說法，強調「內政部會審核計畫」，若真如此，役男也會反映。
民進黨立委陳其邁指徵集役男原則應是公共性，叫替代役去超商跟「四海遊龍」，和一般畢業生擔任儲備幹部工作內容有何差異？葉則反問「您認為研發替代役是否有公共性？」執行面會接受各界意見，會更嚴格審查申請內容，對於公共性標準，可以檢討。
葉在答覆民進黨立委賴瑞隆質詢時也表示，產業替代役完全是基於既有法規，不會因政黨輪替就推翻過去制度，「職業不分貴賤」，不能看替代役內有服務業就說不對。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 蔡正元：蔣介石非228殺人兇手 立委諷「怕人民忘記蔣是殺人兇手」
- 反假新聞 唐鳳：政府不應介入第三方查核
- 國民黨版年改 參考「試院版」
- 葉俊榮：嚴審產業替代役申請內容
網友回應
熱門新聞
- 美國安會議人事又改組 川普愛將被Fire了
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 東山路地下道下週填平 交維卻未過
- 兒急尋失蹤父 驚見男女交疊乾屍
- 陽光沙灘川習會 中方避免久留馬拉阿哥
- 美智庫:中拿北韓當籌碼 換美退出亞太
- 千噸灰渣堆成山 雲縣環局開罰限期清除
- 自由廣場》請教何瑞英、陳佩琪女士
- 《和賴神看同一本書》千冊書贈市圖 「市長書坊」5月開放
- 想把健康右腳截掉 英男：感覺不像自己的
- 「強姦犯可與受害者結婚」 馬國議員語出驚人
- 《投資房產被騙》男演員直播輕生獲救
- 研究13年 這回真的要「變裝」
- 美售F35？ 軍方：樂觀其成
- 美國務院：信守台灣關係法中所有承諾
- 八里污水廠違規排廢 遭罰25萬
- 聲援李明哲 海外台人促中放人
- 台南》台19甲玄武橋改建 改走便橋
- 艋舺龍山文創B2冷清 柯：兩週改善
- 前3個月降雨20.9毫米 嘉義一階限水
- 韋蘭德10K開幕 平老虎紀錄
- 白宮資深官員：川習會 不會偏離3公報與台灣關係法
- 阿莫拉神接殺 阿里耶塔抱緊處理
- 市府追加預算2.44億 拚議會通過
- 「一眉哥」拚41分 鵜鶘仍遭淘汰
- 潘裕文南下會粉絲 話匣子大開
- 遊澎湖賞花火 布袋龍門線將啟航
- 經典佳麗寶 保養彩妝夢幻購
- 里奇蒙聯準銀行總裁 涉洩密辭職
- 華信機師酒測超標 遭停飛解僱
- 桃市國小及幼兒園教甄 變革多
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT official touts Chiang’s heroism
- 換裝未採多數決 韓警去年天怒人怨
- 自由廣場》〈青年論政〉援救李明哲的幾點建議
- 《小檔案》台灣Pay vs. Apple pay
- 藝師北美巡演 宜蘭鄉親先分享
- 春電展．好好玩！
- 連署過關 金門博弈公投 最快9月投票
- 迪士尼公主音樂會全球首演 台中場邀樂迷變裝公主王子走紅毯
- 仁和國小龍鳳獅隊 全國賽三冠王
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：葉俊榮：嚴審產業替代役申請內容
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分