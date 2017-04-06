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試院審查會通過 公保費率上限16% 65歲才能領

2017-04-06

〔記者吳柏緯／台北報導〕考試院全院審查會昨天完成「公教人員保險法修正草案」審查，通過的關鍵條文包含將公保保險費率上限由十五％調高為十六％、公保養老給付明定年滿六十五歲才能請領，且公保保險年資可與社會保險年資併計。

根據考試院審查會通過內容，保險年資十五年以下者只能領一次養老給付，十五年以上可領年金，如果請領養老年金給付者再就業，就會停止發放。

草案也明訂，公保保險費率上限從十五％提高至十六％，至於領取公保養老給付條件，則從目前的年滿五十五歲上調至年滿六十五歲才能請領，但仍訂有七年過渡期。

為配合年金改革國是會議結論，草案也將養老給付及死亡給付金額的計算標準，由現行退休前十年平均保俸額，修正為退休前十五年平均保俸額。根據審查會通過的草案，未來修正施行後第一年至第六年仍採取前十年平均保俸額，第七年起，逐年增加一年，至第十一年，調整為前十五年平均保俸額，不再上調。

此外，為增加公私部門人才交流，公保保險年資可與其他工作的社會保險或國民年金保險的年資併計。

原本部分關心年改的團體憂心，審查會可能會再度採取較寬鬆的審查標準，不過最終包含保費費率上調、養老給付採計標準等，都照銓敘部版本通過。

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